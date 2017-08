Spider-Man: Homecoming – Nuovo record al Box Office USA

Il nuovo reboot cinematografico sull’arrampicamuri diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland ha oltrepassato la cifra dei 300 milioni al box office americano. La pellicola ha totalizzato, assieme agli incassi internazionali, 682 milioni di dollari.

Congratulazioni ai nostri partner alla Marvel e a ognuno che ha lavorato su Spider-Man Homecoming per avere raggiunto questa pietra miliare. Non potremmo essere più orgogliosi del film e del nostro incredibile cast per avere realizzato esattamente quello che il pubblico voleva vedere questa estate – ha dichiarato Adrian Smith della Sony in un comunicato.