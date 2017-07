Spider-Man: Homecoming – Jon Watts in trattative per il sequel

The Hollywood Reporter informa che il regista Jon Watts è in trattative con Sony e Marvel Studios per dirigere il sequel di Spider-Man Homecoming, attualmente nelle sale di tutto il mondo.

La pellicola, la cui data di uscita è fissata per il 5 luglio 2019, vedrà nuovamente protagonista Tom Holland nel ruolo dell’arrampicamuri e del suo alter ego Peter Parker. Gli eventi del sequel seguiranno quelli di Avengers: Infinity War, che uscirà nei cinema il 4 maggio 2018, e vedrà tra gli altri anche la partecipazione di Holland.