Lo Spazio Bianco Consiglia: agosto 2017

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. In un mese in cui i cataloghi annunciano le tantissime novità autunnali questi sono i titoli che ho scelto per agosto 2017

Nomen Omen

Esiste un mondo parallelo e in perfetto equilibrio con la nostra realtà abitato da creature antiche e potenti. Quando questo equilibrio viene spezzato prendono il via una serie di eventi che mettono in moto l’avventura di Becky, protagonista della serie. Un urban fantasy molto atteso scritto da Marco B. Bucci e disegnato in modo magistrale dal bravissimo Jacopo Camagni che si prefigge il non facile compito di sovvertire le regole del genere. Il volume sarà disponibile anche con una variant cover realizzata dalla brava Becky Cloonan. I due autori italiani saranno ospiti al prossimo Lucca Comics & Games hero 2017.

Nomen Omen vol.1

Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Panini Comics, 2017

96 pagine, cartonato, colori – € 14,00

Dreaming Eagles

Il nuovo graphic novel scritto da Garth Ennis ci conduce nel triste teatro della seconda Guerra Mondiale, scenario di atrocità ma anche di episodi poco conosciuti. Dreaming Eagles racconta la storia dei primi piloti afro-americani reclutati dall’esercito USA e mandati a combattere il Terzo Reich. Un’avventura, disegnata con tratto realista ed efficace da Simon Coleby, che racconta la battaglia per la libertà mondiale e quella più personale, ma non meno importante, dei piloti che dovettero combattere il pregiudizio di una nazione che ancora discriminava le persone per il colore della pelle. Nuovo eccellente titolo pescato dal ricco catalogo della Aftershock Comics, di cui SaldaPress detiene i diritti di pubblicazione italiani.

Dreaming Eagles

Garth Ennis, Simon Coleby

SaldaPress, 2017

168 pagine, brossurato, colori – € 15,90 versione cartonata – €20,90

Corto Maltese – Equatoria

Equatoria, ambientata in Nord Africa e in particolar modo in Egitto, è la nuova storia inedita di Corto Maltese, il famoso personaggio creato dall’immenso Hugo Pratt. La trentunesima avventura del marinaio è ancora una volta realizzata da Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero, il duo di autori spagnoli che nel 2015 aveva raccolto il non facile testimone lasciato da Pratt, dando vita ad una nuova avventura di Corto intitolata Sotto il sole di mezzanotte. La storia, presentata in anteprima dal quotidiano La Repubblica in 10 inserti estraibili dal giornale, sarà pubblicata in volume da Rizzoli Lizard nel prossimo mese di ottobre, in modo del tutto analogo a quello con cui il progetto era stato presentato originariamente in Francia.

Corto Maltese – Equatoria

Juan Dìaz Canales, Rubén Pellejero

Rizzoli Lizard, 2017

96 pagine, cartonato, colori – €20

Strange Fruit

Strange Fruit è una canzone, scritta e musicata da Abel Meeropol, che fu portata al successo dalla cantante jazz Billie Holiday. Il brano, una forte denuncia contro i linciaggi dei neri che si perpetravano nel sud degli Stati Uniti, può essere forse considerata una dei primi esempi di espressione del movimento per i diritti civili, visto che lo “strano frutto” del titolo fa riferimento al corpo di un uomo nero, barbaramente impiccato e lasciato penzolante dall’albero. Non è quindi un caso che la forte valenza simbolica della canzone sia stata scelta da Mark Waid per raccontare di come, nel 1927, l’arrivo di un essere alieno dalla pelle nera e dalla forza portentosa salvò la cittadina di Chaterlee nel Mississippi da una devastante inondazione. Una forza che non lo aiutò però a proteggersi dalla pesante mentalità razzista che avvelena le stesse persone che contribuì a salvare. Disegni meravigliosi di J.G. Jones per un volume imperdibile.

Strange Fruit

Mark Waid, J.G. Jones

Panini Comics, 2017

128 pagine, cartonato, colori – € 14,00

The Goddamned

Sono passati 1655 da quando l’uomo e la donna sono stati cacciati dal Paradiso per essere messi nella condizione di doversi sostenere da soli sulla Terra. Un pianeta che è diventato ormai un vero e proprio Inferno dominato da follia, violenza e distruzione insensata. Sta però per arrivare un’apocalisse che spazzerà via il peccato: il Diluvio Universale. Jason Aaron e R.M. Guèra, il super team artistico che ci ha regalato il capolavoro made in Vertigo Scalped, tornano a collaborare per raccontarci un visionaria storia di peccato e redenzione.

The Goddamned – Prima del Diluvio

Jason Aaron, R.M. Guèra

Panini Comics, 2017

160 pagine, cartonato, colori – € 16,00

Consiglio anche…

Panini Comics

Don Pipotte – Extend Version: Il volume cartonato con 13 tavole aggiuntive della parodia Disney del capolavoro di Miguel De Cervantes. Di Claudio Sciarrone e Fausto Vitaliano.

Il volume cartonato con 13 tavole aggiuntive della parodia Disney del capolavoro di Miguel De Cervantes. Di Claudio Sciarrone e Fausto Vitaliano. X-Men Oro/Blu #1 : il rilancio delle testate dedicate ai mutanti affidato allo scrittore Marc Guggenheim.

: il rilancio delle testate dedicate ai mutanti affidato allo scrittore Marc Guggenheim. Storie brevi e senza pietà : i racconti brevi di Marco Taddei e Simone Angelini rivisitati per questa nuova versione.

: i racconti brevi di Marco Taddei e Simone Angelini rivisitati per questa nuova versione. Torpedo 1972 : torna Torpedo in una storia inedita opera di Abuli e Eduardo Risso

: torna Torpedo in una storia inedita opera di Abuli e Eduardo Risso The Fix #1 – Dove osano i Beagle : la nuova divertente e violenta serie di Nick Spencer e Steve Lieber, autori della bella maxi-serie I Superiori nemici di Spider-Man.

: la nuova divertente e violenta serie di Nick Spencer e Steve Lieber, autori della bella maxi-serie I Superiori nemici di Spider-Man. Seven to Eternity #1 – Il Dio dei sussurri : primo volume della serie Image scritta da Rick Remender e disegnata da Jerome Opena

: primo volume della serie Image scritta da Rick Remender e disegnata da Jerome Opena Platinum End #1: Il nuovo manga firmato da Tsugumi Ohba e Takeschi Obata, gli autori di Death Note.

Il nuovo manga firmato da Tsugumi Ohba e Takeschi Obata, gli autori di Death Note. Boruto: Naruto next Generation #1 : il seguito di Naruto con protagonista suo figlio Boruto.

: il seguito di Naruto con protagonista suo figlio Boruto. Happiness : il nuovo manga di Shozu Oshimi. Una tetra discesa nel labirinto delle pulsioni umane.

: il nuovo manga di Shozu Oshimi. Una tetra discesa nel labirinto delle pulsioni umane. Il marito di mio fratello #1: da Gengoroh Tagame, uno dei più famosi autori LGBT, arriva un un manga sul vero significato dell’amore.

Star Comics

Britannia #1: il primo investigatore della storia, agli ordini dell’impero romano, sta per scoprire un intrigo diabolico. Scrive Peter Milligan, disegnano Juan José Rip e Raùl Allén.

Sergio Bonelli Editore

Le stagioni del Commissario Ricciardi – Il senso del dolore : il primo GN dedicato alla trasposizione a fumetti del personaggio creato dal romanziere Maurizio de Giovanni. Di Claudio Falco e Daniele Bigliardo.

: il primo GN dedicato alla trasposizione a fumetti del personaggio creato dal romanziere Maurizio de Giovanni. Di Claudio Falco e Daniele Bigliardo. Tiziano Sclavi, il narratore dell’incubo: volume cartonato dedicato alla figura e alla persona di Sclavi curato da Franco Busatta e Federico Maggioni

Inkiostro Edizioni

El Bastardo #1 – Il baro, la puttana e lo scalpato: violentissimo western di Luca Blengino, Nathan Ramirez e Giuseppe Latanza.

Editoriale Cosmo

Caput Mundi #2: Meravigliosa creatura : conosciamo Maria/Eva il primo personaggio inedito del Cosmo Universe grazie a Giovanni Masi, Francesca Ciregia e Antonio Mlinaric.

: conosciamo Maria/Eva il primo personaggio inedito del Cosmo Universe grazie a Giovanni Masi, Francesca Ciregia e Antonio Mlinaric. Un eroe una battaglia #1 – Le nebbie di Caporetto : Nuova serie tutta italiana con storie inedite e dedicata alle battaglie più famose viste attraverso gli occhi di chi le ha realmente vissute. Si inizia con la celebre Caporetto. Scrive Giulio Antonio Gualtieri, disegna Emilio Lecce.

: Nuova serie tutta italiana con storie inedite e dedicata alle battaglie più famose viste attraverso gli occhi di chi le ha realmente vissute. Si inizia con la celebre Caporetto. Scrive Giulio Antonio Gualtieri, disegna Emilio Lecce. American Flagg : nuova raccolta in volume per il cult anni 80′ di Howard Chaykin

: nuova raccolta in volume per il cult anni 80′ di Howard Chaykin Le gran Mort #1: l’ultimo capolavoro del grande Regis Loisel.

Nona Arte

Blazing Combat: il fumetto bellico originariamente pubblicato dall’editore indipendente James Warren che rifletteva sulle condizione umane e il costo personale di chi era chiamato a combattere. Capolavoro assoluto scritto da Archie Goodwin e disegnato da autori quali Frank Frazetta, Wally Wood, Alex Toth, Gene Colan e tanti altri.

Magic Press Edizioni

Chiodotorto: Una tragicomica vendetta è al centro della nuova attesa opera di Dario Sicchio e Lorenzo Magalotti.

Nicola Pesce Editore

Jacovitti – Il ritorno di Coccobill: la riproposizione delle avventure del mitico cowboy creato dal grande Jacovitti

Tunué

Kraken: Il pregiudizio e la superstizione sono al centro di questa attesa graphic novel. Il giovane e tormentato Damien cerca di uccidere il Kraken convinto che la creatura marina sia colpevole delle morte del padre e del fratello. La realtà sarà molto più dura e “terrena”. Scrive Emiliano Pagani e disegna Bruno Cannucciari.