Lo Spazio Bianco consiglia: luglio 2017

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per luglio 2017

Con Rat-Man collection #122 giunge alla sua definitiva conclusione l’epopea del Ratto, il personaggio creato da Leo Ortolani, uno dei protagonisti chiave della “rinascita” del fumetto seriale italiano. Un lunga avventura iniziata nel #113 e che abbandona le classiche atmosfere comiche/demenziali della serie per raccontare una storia oscura e dolorosa che getta nuova luce su tutti i lati più segreti del Rat-Universo. In contemporanea con l’uscita dell’ultimo numero la Panini Comics pubblica un imperdibile volume che raccoglie tutti i numeri di questa saga definitiva in un gigantesco libro di 700 pagine. Consigliato a TUTTI gli amanti del fumetto.

Gli anni che restano

Mauro vive la sua esistenza perso nei felici ricordi della sua adolescenza bolognese. Quando viene a conoscenza della morte di Antonio, amico di infanzia e di cui il tempo gli ha fatto perdere le tracce, decide di partire per Milano per partecipare al funerale. Inizia così per Mauro un doloroso percorso di ricostruzione personale del proprio passato, scandito dal ritrovamento di alcune polaroid dimenticate dall’amico e dall’incontro con la sua ex fiamma Nathalie. La florida vena intimistica del fumetto autoriale italiano si arricchisce di un nuovo importante capitolo con questa commedia agrodolce scritta dal bravo Brian Freschi e illustrata dall’incredibile Davide Aurilia.

Nel sonno della ragione

Nel sonno della ragione è l’opera di esordio di Claudio Cicciarelli psicologo e ora sceneggiatore di un lungo pauroso viaggio nella psiche umana che ci condurrà alla scoperta di quelli che vengono comunemente chiamati disturbi mentali. Diciannove mostri della mente, diciannove demoni che potremo affrontare accompagnati dal misterioso esploratore degli Abissi in uno sconvolgente tuffo negli angoli più oscuri della mente. Rincione, Pilato, Angri, Lauria, Castellano, Ponticelli, Simeone, Ciampi, Morotti, Rossi, Dossena, Pagliaro, Di Benedetto, Rosenzweig, Popolizi, Cohen, Monti, Panzeri formano la straordinaria squadra di artisti scelti per illustrare queste patologie, ognuno utilizzando uno stile personale. In uscita a settembre.

American Monster

E’ America Monster ad inaugurare il sodalizio tra SaldaPress e l’interessantissima etichetta indipendente americana Aftershock. In una piccola città del Midwest arriva un misterioso individuo dal volto orribilmente deturpato. Nessuno degli abitanti conosce le sue motivazione ne tantomeno la storia personale che le terribili cicatrici sembrano voler raccontare. Quando però assolda un vecchio sceriffo corrotto e un gruppo di trafficanti d’armi per compiere la sua missione tutto sembra diventare più chiaro. Una nuova avvincente serie scritta da Brian Azzarello e disegnato dal talentuoso Juan Doe, che unisce noir, horror e azione in una miscela esplosiva.

Sacred Heart

Altra perla per la per Eris Edizioni che mese dopo mese riesce a offrire titoli di assoluto valore. E’ il turno di Sacred Heart scritto e disegnato da Liz Suburbia, ambientato in una piccola cittadina della ormai famosa (e sinistra) provincia americana. Mentre gli adulti sono spariti misteriosamente e alcuni studenti vengono uccisi brutalmente l’autrice ci racconta la solitudine, lo spaesamento e la rabbia che accompagnano l’adolescenza attraverso la protagonista della storia. Un racconto selvaggio sulla degenerazione americana odierna, a metà tra Il Signore delle mosche e il weird di Gummo.

