Lo Spazio Bianco consiglia: giugno 2017

Doom Patrol #1 – Un pezzo per volta

L’infermiera Casey Brinke e il suo partner Sam Reynold rispondono a una chiamata di emergenza solo per ritrovarsi di fronte nientemeno che Cliff Steel alias Robotman. La DC Comics affida all’estro geniale e visionario di Gerard Way, ex leader della band My Chemical Romance e scrittore di The Umbrella Academy, stupenda serie targata Dark Horse, il rilancio di una delle serie Vertigo più importanti, raccogliendo la pesante eredità del grande Grant Morrison. Un viaggio allucinato nella mente di Casey diventa il campo di azione del nuovo corso (Lanciato sotto l’etichetta DC Young Animal) della Doom Patrol che pur non tradendo lo spirito folle e psichedelico della serie originale offre un appeal completamente rinnovato. Disegna il bravo Nick Derington.

Gerard Way, Nick Derington

RW Lion, 2017

204 pagine, brossurato, colori – 15,50€

Rat God

Clark Elwood, uno studioso del New England, e Kito Hontz, una nativa americana che studia al Miskatonic College, intraprendono un viaggio di ritorno verso il paese natio di quest’ultima situato nelle selvagge foreste del nord, per cercare di scoprire cosa nasconde un misterioso culto nato e prosperato negli anni di assenza di Kito. Torna in veste di autore completo il grande Richard Corben, maestro indiscusso del genere horror, con una storia dalle forti influenze lovecraftiane e caratterizzata dalla solita potenza grafica dell’autore. Imperdibile.

Richard Corben

RW Lion, 2017

144 pagine, brossurato, colore – 13,95€

Killing Stalking

Il timido e introverso Yoon Bum è segretamente innamorato di un suo collega di Università. Un ossessione morbosa che lo spinge addirittura ad entrare di nascosto nell’abitazione dell’oggetto del suo desiderio per poterlo spiare nell’intimità. Quello che per lui inizia come un atto di amore si trasforma ben presto in una violenta spirale di violenza e perversione. J-Pop porta in Italia il noto webcomic coreano, raccolto in volume per l’occasione, permettendoci così di leggere e scoprire Koogi, un autore capace come pochi di ricreare la follia e l’ossessione umana, attraverso un tratto pregno e una colorazione densa che lo avvicina più ad un anime che a un manhwa.

Koogi

J-Pop/Edizioni BD, 2017

192 pagine, brossurato, colore – 6,50€

Memorie di un Fantasma

È difficile essere un bozzetto in divenire di un disegno pubblicitario e passeggiare per le strade di un paese straniero, il Giappone, in un viaggio per scoprire i propri Dei del marketing e della pubblicità in grado di fidelizzare a vita un cliente.

Questa la trama di Memorie di un Fantasma, scritto e disegnato da Nicolas de Crécy, uno dei più importanti autori francesi le cui opere vengono proposte in Italia dalla sempre attiva Eris edizioni (La repubblica del Catch , Il celestiale Bibendum). Memorie di un Fantasma, pubblicato originariamente nel 2007, è forse l’opera più autobiografica dell’artista, una surreale riflessione sull’arte e sul proprio lavoro che si snoda attraverso Giappone, Francia e Brasile.

Nicolas de Crécy

Eris Edizioni, 2017

224 pagine, brossurato, 2 colori – 18,00€



Topolino: Tutto questo accadrà ieri

Il giorno del suo compleanno Topolino riceve una inaspettata telefonata dal passato: è l’inizio di una incredibile storia di viaggi nel tempo in cui il Topolino dei nostri giorni si trova a collaborare con la sua versione vintage in pantaloncini corti. Un’avventura già divenuta un classico, scritta da Casty e disegnata a quattro mani dallo stesso Casty insieme a Massimo Bonfatti. Questa edizione superdeluxe è presentata in un elegante volume cartonato con sovraccoperta poster e tanti contenuti extra.

Casty, Massimo Bonfatti

Panini Comics/Disney, 2017

80 pagine, cartonato, colori – 30,00 €



Tunué