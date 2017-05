Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per maggio 2017

Il libro della Giungla

Il libro della giungla di Rudyard Kipling inaugura la nuova collana edita dalla Kleiner Flug dedicata ai più celebri romanzi qui riproposti in forma illustrata. Mowgli, il bambino allevato dai lupi e tutti i personaggi dell’indimenticabile storia, ritornano in un libro realizzato con una stupenda tecnica acrilico/pittorica dalla nostra Margherita Tramutoli in arte LA TRAM, con una serie di tavole graficamente e visivamente incredibili. Il volume è realizzato in collaborazione con la Zum Zum Books del grande Frank Espinosa e di Ilaria D’Uva, che ha scelto proprio la Tramutoli per dare il via a questa importante iniziativa.

Il libro della Giungla

Rudyard Kipling, Margherita “La Tram” Tramutoli

Kleiner Flug (Zum Zum Books#1), 2017

96 pagine, cartonato, colori – 18,00€

Restiamo sdraiati qui per sempre

In una tranquilla cittadina della provincia americana la relazione tra due ragazzi si incrocia con il ritrovamento del cadavere di un poliziotto morto anni prima in circostanze misteriose. Dopo essere apparso come webcomic a puntate sul nostro portale, Restiamo sdraiati qui per sempre scritto da Federico Chemello e disegnato da Alberto Massaggia torna in una versione cartacea, ampliata e completamente rivista per la collana Fumetti Crudi di Shockdom. Una vicenda dolce amara che gioca sul senso di responsabilità e sull’apparente ma sinistra pace che regna nel piccolo paese, custode invece di un’oscura tragedia.

Restiamo sdraiati qui per sempre

Federico Chemello, Alberto Massaggia

Shockdom, 2017

112 pagine, brossurato, colori – 12,00€

The squirrel Machine

Altra grande intuizione editoriale della Eris Edizioni che porta in Italia le opere di un bravo ma forse non conosciutissimo autore: Hans Rickheit. Nel New England del diciannovesimo secolo due fratelli legati da un legame simbiotico creano macabri strumenti musicali con le carcasse di animali morti, dando vita a un nuova tecnologia oscura. Hans Rickheit, ci conduce in uno scenario steampunk per raccontarci il rapporto bizzarro e morboso dei due protagonisti che cercano disperatamente il loro posto in un mondo che li disprezza e li ripudia.

The squirrel Machine

Hans Rickheit

Eris Edizioni, 2017

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 16,00€



Haxa

Haxa è il nuovo intrigante progetto di Nicolò Pellizon, uno degli artisti più interessanti dell’ultima generazione. In un mondo che vede contrapposte due diverse scuole di magia, assistiamo all’evoluzione dei personaggi protagonisti e del luogo che ospita le loro avventure e i loro scontri. Abbandonata la forma del volume unico, con Haxa l’autore si cimenta in un’opera sviluppata in quattro corposi volumi che usciranno a circa nove mesi di distanza l’uno dall’altro. Una sorta di urban fantasy intimista caratterizzato dal particolare e ricercato stile grafico dell’autore.

Haxa vol.1

Nicolò Pellizzon

Bao Publishing, 2017

208 pagine, brossurato, colori – 19,00€

Manuelone

La prima Playstation, il suo essere uno status symbol, la modifica per poter far girare i giochi stranieri, sono al centro dei ricordi adolescenziali di Carlo e della storia che lo porta a conoscere Manuelone. Torna Paolo Cattaneo con un’opera malinconica, ambientata nella periferia urbana, luogo di piccole storie e piccoli soprusi, che racconta un passato che sembra ancora così vicino e ancora a portata di mano. Il tutto caratterizzato dal segno acido e underground dell’autore in una delle solite imperdibili proposte firmate Canicola.

Manuelone

Paolo Cattaneo

Canicola, 2017

24 pagine, spillato, bianoc e nero – 7,00€

Consiglio anche…

Panini Comics

Inumani vs X-Men: l’inizio del nuovo evento Marvel

l’inizio del nuovo evento Marvel Cage: volume unico di Genddy Tartakovsky creatore di Samurai Jack

RW Lion

Kamandi, l’ultimo ragazzo sulla terra Omnibus: la riproposta di una delle saghe più belle realizzate da Jack Kirby per la DC

la riproposta di una delle saghe più belle realizzate da Jack Kirby per la DC Kamandi Challenge: nuova miniserie dedicata all’eroe creato da Kirby

Star Comics

La furia di Eternal Warrior vol. 1: miniserie per il rilancio del personaggio del Valiant Universe

Sergio Bonelli Editore

Gregory Hunter. I Padroni della Galassia: inizia la riproposta di uno dei più grossi flop della SBE. Eppure una storia a suo modo indimenticabile.

inizia la riproposta di uno dei più grossi flop della SBE. Eppure una storia a suo modo indimenticabile. Le storie Speciale #4 – Lavennder: un giallo scritto e disegnato da Giacomo Bevilaqua

Bao Publishing

Umbrella Accademy vol. 1: la riproposta di una delle più belle e originali saghe super eroiche (compreso il terzo inedito volume) creata dal geniale Gerard Way

Editoriale Cosmo

Sirens – Fronte compatto: il fumetto che è costato a George Perez due anni di lavoro.

Edizioni BD

Kaijumax #1: Un racconto carcerario con protagonisti i kaiju, i mostri giganti simili a Godzilla.

Oscar Ink Mondadori

Poema a Fumetti: la prima GN italiana, opera di Dino Buzzati, in un nuovo elegante formato

Tunué