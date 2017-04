Lo Spazio Bianco consiglia: aprile 2017

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per aprile 2017

Tumorama

In un appartamento della città di Mylano vivono Tumorboy, il protagonista della serie, lo strambo coinquilino e Plutarco il suo geniale cane dislessico (personaggio assolutamente mitico). I tre formano il gruppo principale dei personaggi che animano le avventure del webcomic rivelazione Tumorama, una sequenza di storie che fanno dell’assurdo e della comicità surreale uno dei tratti distintivi di questo irresistibile fumetto creato dal giovane e talentuoso Pablo Cammello. Abuso di stupefacenti e Hitler Hippy nascosto dentro un divano sono solo alcune delle geniali trovate di che troverete all’interno del volume. Le storie di Tumorama vengono pubblicate anche sul nostro portale.

Tumorama

Pablo Cammello

Shockdom, 2017

176 pagine, Brossurato, colori – € 12,00

Il Lupo

Arriva una nuova testata dedicata a uno dei personaggi più amati del panorama fumettistico italiano: Lupo Alberto. Il bimestrale, che sarà distribuito sia nelle edicole sia nelle fumetterie e intitolato semplicemente Il Lupo, conterrà lunghe storie inedite con protagonisti i noti personaggi della fattoria McKenzie curate direttamente da Silver il creatore di Lupo Alberto, e sedici pagine di rubriche e approfondimenti. Ogni numero tratterà senza censure un argomento ben specifico e di grande importanza, non a caso si parte da un tema di vitale importanza per l’umanità: il sesso.

Il Lupo #1: Secs

Silver

Panini Comics, 2017

64 pagine, bianco e nero+colore – €4,50

Frantumi

Mattia si risveglia su di un isola e con un pezzo di se stesso mancante. Il bisogno irresistibile di tornare dalla sua ragazza lo spinge ad addentrassi sempre più nel cuore oscuro dell’isola, sfidando le leggende e le strambe leggi che regolano il luogo, aiutato da Laila una misteriosa figura che lo accompagna nella sua disperata ricerca. Un riflessione sulla perdita e sul dolore, un viaggio alla ricerca di sé stessi scritto da Giovani Masi e disegnato da Rita Petruccioli, autrice dal tratto unico ed elegante.

Frantumi

Giovanni Masi, Rita Petruccioli

Bao Publishing, 2017

128 pagine, cartonato, colori – € 18,00

Il crepuscolo degli idioti

Cosa succede se una scaltra scimmia cosmonauta approda per sbaglio in mezzo a un branco di scimmie di montagna? Dopo lo straordinario successo ottenuto in Francia, Il crepuscolo degli idioti, la nuova graphic novel di Krassinsky arriva anche in Italia raccolta in un unico imperdibile volume. Una riflessione comica ma spiazzante sulla fede e le religioni, la loro labilità e tutti i controsensi che le seguono, il tutto tratteggiato dallo stesso autore con uno stile caricaturale unico.

Il crepuscolo degli idioti

Krassinsky

Panini Comics, 2017

296 pagine, cartonato, colore – €24,00

Chiusa Parentesi

In una società dominata dall’oscurantismo il pittore Seabearstein mette fine al suo ritiro forzato per partecipare ad un’impresa e un’esperienza artistica unica fuori da ogni schema. Un gruppo di rivoltosi, convinto che l’arte è l’unico mezzo per contrastare la tirannia, affida al protagonista il compito di risvegliare l’unico profeta non religioso che possa mettere fine a quest’epoca buia: Salvador Dalì, segretamente ibernato a Parigi. Una nuova irresistibile, surreale opera di Joan Sfar, autore simbolo della BD, che inneggia alla forza dell’arte e dell’immaginazione raccontata nel solito inimitabile stile dell’artista.

Chiusa Parentesi

Joann Sfar

Edizioni Clichy, 2017

126 pagine, brossurato, colori – € 19,00

Consiglio anche…

Coconino Press:

Il grande Prato: una storia di violenza e crescita personale nel nuovo stupendo lavoro di Roberto Grassi

Panini Comics:

Ridi Paperoga: Sio, Tito Faraci e Marco Bolla ripropongono lo spirito dello storico Ridi Topolino

Star Comics:

Fire Punch #1 : manga fantasy duro ed esplicito dal grande impatto grafico di Tatsuki Fujimoto

: manga fantasy duro ed esplicito dal grande impatto grafico di Tatsuki Fujimoto Levius/Est #1: il seguito del manga di Haruhisa Nakata

Sergio Bonelli Editore

Storia del West – Tra realtà e leggenda: la riproposta del capolavoro di Gino D’antonio

Inkiostro Edizioni

Colonus: il volume che ha lanciato nel firmamento mondiale il talento grafico di Arturo Lauria

ALT! Associazione Lettori Torresi

Gamble e Kristen: i due primi volumi cartacei per il collettivo artistico La Stanza

Editoriale Cosmo

Necron: la riproposta in sette albi del mitico fumetto porno creato dal grande Magnus

Shockdom

Mooned : la riproposta in volume del sorprendente web comic di Lorenzo Palloni

: la riproposta in volume del sorprendente web comic di Lorenzo Palloni Restiamo sdraiati qui per sempre: volume che raccoglie il web comic di Federico Chemello e Alberto Massaggia pubblicato anche dal nostro sito

Rizzoli/Lizard

La nuova isola del tesoro : libro per ragazzi che dimostra ancora una volta la maestria di Osamu Tezuka

: libro per ragazzi che dimostra ancora una volta la maestria di Osamu Tezuka Trump! Trent’anni di Donald: il nuovo e discusso presidente americano visto dall’inimitabile sguardo di Gary Trudeau

Edizioni BD