Sony lancia Realtà Virtuale per Spider-Man: Homecoming

Sony Pictures Virtual Reality ha annunciato il lancio di una nuova esperienza di Realtà Virtuale per il film Spider-Man Homecming con Tom Holland, in uscita nelle sale a luglio, che permetterà ai giocatori di sperimentare come ci si sente a essere l’arrampicamuri.

I giocatori saranno in grado di fare pratica sul bersaglio con i lanciaragnatele di Spider-Man e immergersi nell’aria per affrontare il nuovo avversario dell’eroe Marvel l’Avvoltoio.

L’esperienza di VR sarà disponibile su tutte le principali piattaforme VR, ta cui Playstation VR, Oculus Rift e HTC dal 30 giugno, una settimana prima dell’uscita della pellicola nelle sale americane. La Sony ha diffuso in merito un trailer promozionale, che potete vedere di seguito: