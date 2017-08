Sony acquisisce Funimation, distributore di anime giapponesi

Sony Corporation ha rivelato nelle scorse ore un accordo per l’acquisizione di Funimation Productions, distributore per gli Stati Uniti di famosi anime giapponesi, di cui comprerà una quota del 95% per la cifra di 143 milioni di dollari.

Il CEO della società, Gen Fukunaga, manterrà una quota di minoranza e rimarrà a capo della compagnia che ha fondato, mentre John Kuelbs lascerà il suo ruolo di presidente.

Il vasto catalogo di Funimation comprende serie quali Dragon Ball Z, Cowboy Bebop, One Piece, My Hero Academia e Attack on Titan. La società si occupa anche della sottoscrizione per servizi streaming attraverso FunimationNOW tramite PlayStation Store, iTunes Store, Google Play, Amazon Apps, Xbox Game Store, oltre a vendere dvd online.

Secondo Kenichiro Yoshida di Sony, l’obiettivo della major sarebbe quello di collegare questa ultima acquisizione con Aniplex, Animax e la piattaforma Playstation, in maniera organica.