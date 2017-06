Snowpiercer: nuovi ingressi nel cast del drama TNT

Gli attori Alison Wright e Benjamin Haigh sono entrati nel cast di Snowpiercer, l’adattamento televisivo del film diretto da Bong Joon-ho nel 2013, come personaggi regolari.

I due interpreteranno rispettivamente i ruoli di Lilah Anderson e Fergus McConnell. La prima viene descritta come una donna attenta e tranquilla ma anche una pensatrice pragmatica e indipendente, la quale vive con il marito e la figlia in una cabina della quarta classe del treno, e sarà costretta a scoprire quanto può essere forte. Il secondo è un uomo che vive nella parte posteriore del treno tra le fasce più povere, aiutando la madre a curare il padre malato e facendo del suo meglio per contribuire alle lotte quotidiane della vita in questa parte del treno.

I due si uniscono a un cast che vede protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs, A dirigere il pilot sarà Scott Derrickson.