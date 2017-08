I Simpson: compositore Alf Clausen licenziato dopo 27 anni

Variety informa che il compositore Alf Clausen, due volte vincitore di un Emmy, è stato licenziato dalla serie I Simpson, a cui ha legato il proprio nome per 27 anni.

La rivista di spettacolo aggiunge che Clausen avrebbe ricevuto una chiamata dal produttore della famosa serie animata, Richard Sakai, il quale lo avrebbe informato che lo show aveva bisogno di “un tipo differente di musica” da ora in poi. La Fox, contattata dal sito, ha rifiutato di commentare la notizia.

Nonostante la famosa sigla sia stata composta da Danny Elfman, Clausen ha lavorato su tutte le musiche dello show animato, per un totale di 538 episodi, utilizzando una orchestra di 35 elementi ogni settimana su richiesta diretta di Matt Groening. Per il suo lavoro, il compositore ha vinto due Emmy e ottenuto 21 nomination per lo stesso premio.