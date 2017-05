Comunicato Stampa

SHOCKDOM PUBBLICA RESTIAMO SDRAIATI QUI PER SEMPRE

La delicata e inquietante graphic novel di Chemello e Massaggia disponibile da Giugno per Fumetti Crudi.

Shockdom annuncia l’uscita della graphic novel Restiamo Sdraiati Qui Per Sempre, sceneggiata da Federico Chemello e disegnata da Alberto Massaggia. La storia sarà pubblicata all’interno della collana Fumetti Crudi, che da sempre si occupa delle opere più indigeste e alternative della casa editrice. Originariamente presentata come webcomic a episodi sul sito Lo Spazio Bianco, la storia è stata rielaborata e ampliata per questa versione cartacea ora disponibile grazie a Shockdom.

Sinossi – Nel classico paesino della provincia americana, di quelli che nei film fanno presagire immediatamente l’arrivo di una qualche sventura a dispetto della calma apparente tipica delle cittadine, si incrociano improvvisamente due storie: quella di una coppia di liceali alle prese con paranoie e scelte di vita importanti, e quella di un poliziotto morto in circostanze misteriose e il cui scheletro viene trovato per caso, dai due giovani, anni e anni dopo.

“Quando mi hanno suggerito la lettura on line della prima versione di Restiamo Sdraiati Qui Per Sempre, non potevo credere che fosse ancora inedito”, dichiara Gianluca Caputo, Responsabile Editoriale per Fumetti Crudi. “Una storia dolce e amara allo stesso tempo, perturbante nei suoi dettagli grafici sotto una patina apparentemente tranquilla come solo una provincia americana potrebbe sembrare. Ho cercato gli autori quasi subito e sono stato felice di vederli così disponibili a voler provare a rendere questa storia una Graphic Novel per Shockdom e Fumetti Crudi. Oggi sorrido al pensiero che presto questo lavoro sarà di dominio pubblico. Grazie a Chemello e Massaggia per questo bel regalo che ci hanno fatto.”

Alberto Massaggia, il disegnatore, racconta: “Restiamo Sdraiati Qui Per Sempre nasce da un esperimento. Federico e io abbiamo deciso di iniziare questo progetto per metterci un po’ alla prova, cambiando metodo di lavoro rispetto al solito e cercando una via più espressiva senza porci particolari obiettivi editoriali. Ne è uscito un racconto che inizialmente ha trovato posto come webcomic su Lo Spazio Bianco e poi grazie a Shockdom e Fumetti Crudi abbiamo avuto la possibilità di ampliare la nostra idea iniziale e farne una graphic novel. A questo proposito, un grazie va a Lucio (Staiano, Fondatore e Responsabile di Shockdom, ndr) e Gianluca che ci hanno lasciato massima libertà espressiva, fidandosi di noi e rispettandoci come autori. Lavorare a questo libro mi ha permesso di disegnare con leggerezza, alla ricerca di una spontaneità che potesse andare oltre il disegno e arrivare “alla pancia” del lettore. Per questo spero che chi leggerà Restiamo Sdariati Qui Per Sempre non si accorga nemmeno di finirlo perché immerso nelle emozioni dei personaggi. Se succederà, avrò fatto centro.”

Lo sceneggiatore Federico Chemello aggiunge: “È sempre un piacere collaborare con Alberto ma in questo caso anche più del solito; normalmente comunichiamo soprattutto via internet ma per questa storia ci siamo trovati in massima parte a lavorare dal vivo nel suo studio, improvvisando e sperimentando e divertendoci moltissimo nel processo. Non so se il senso di libertà creativa che abbiamo provato nella creazione di Restiamo Sdraiati Qui Per Sempre si avverta leggendo il libro finito, ma di sicuro spero di avere altre occasioni per lavorare con questo metodo”.