Shockdom pubblica l’integrale di Mooned di Lorenzo Palloni

Comunicato Stampa

SHOCKDOM PUBBLICA LA VERSIONE INTEGRALE DI MOONED

La visionaria serie del pluripremiato Lorenzo Palloni, direttamente dal collettivo Mammaiuto, presentata al COMICON in anteprima e disponibile dal 6 Maggio per Fumetti Crudi.

Shockdom ha presentato in anteprima allo scorso Napoli Comicon l’edizione integrale e aggiornata di MOONED: un’opera che racconta, con visioni surreali e malinconiche, il tentativo di ogni uomo di sfuggire alla propria condizione appigliandosi a ogni forma (visiva e immaginata) di speranza, riuscendo anche, e soprattutto, a far sorridere. L’autore, Lorenzo Palloni, aveva realizzato una tavola a settimana per due anni (2012/2014) su www.mammaiuto.it e poi pubblicato il tutto su cartaceo, in tre volumi autoprodotti andati a ruba; ora, grazie a Shockdom e alla collana Fumetti Crudi, sarà possibile sfogliare nella propria interezza questo capolavoro ipnotizzante e angosciante; ma anche, a tratti, divertente.

Sinossi – In un lontano e approssimativo futuro Rico Ferris, astronauta, si trova immobilizzato su una piccola luna in chissà quale galassia, in attesa di essere salvato dal suo amico Casio Malzy… che però è già morto sull’altro lato della luna. Nella mente di Rico si fanno strada visioni e deliri che lo portano a vivere avventure al confine tra follia e realtà e a scoprire la sua vera, sorprendente natura.

“Ci siamo: un cerchio si chiude.” racconta Palloni. “Fin dall’inizio della serie, l’integrale di MOONED era qualcosa che io e i colleghi di Mammaiuto volevamo stringere fra le mani. Sapevamo che sarebbe stato imponente, ma non così. MOONED è qualcosa di estremamente intimo e comunque sorprendentemente universale, abbastanza da suscitare l’interesse di tanti lettori: sarò sempre grato a Shockdom che, con questa fantastica follia di quasi 700 pagine, ha permesso a me, a Mammaiuto e agli affezionati di raccogliere tutta la storia di Rico Ferris in un volume e chiudere questo benedetto cerchio. Un cerchio tutto tondo, bianco, e con qualche cratere”. Gianluca Caputo, Responsabile Editoriale per la collana Fumetti Crudi, è entusiasta: “Il progetto MOONED è stato il primo a cui ho messo gli occhi quando abbiamo iniziato i primi accordi con Mammaiuto per ripubblicare i loro lavori più interessanti. Ci abbiamo messo un po’ perché il lavoro che ci attendeva, in questo caso, è stato imponente, a partire dalla scelta del formato (essendo il formato originale particolarmente difficile da distribuire) e dal numero enorme di tavole. Ma alla fine, quando ho visto il prodotto finale, mi sono letteralmente commosso. Un altro fumetto davvero importante e fortemente voluto è nel catalogo della collana Fumetti Crudi. Finché lo sto leggendo, e non sarà una cosa che finirò in fretta, non devo nemmeno preoccuparmi di trovare un posto, grande, in libreria. Grazie a Lorenzo per avermi permesso di realizzare questo sogno”.

Lorenzo Palloni, fumettista, scrittore e disegnatore, è nato ad Arezzo nel 1987. È uno dei fondatori dell’Associazione Culturale MAMMAIUTO; autore delle serie MOONED (2012-2014) e ESATTO (2016); disegnatore di UN LUNGO CAMMINO (Shockdom, 2016). Per il mercato francese ha scritto il libro THE CORNER-Vite all’ Angolo per i disegni di Andrea Settimo (Rizzoli Lizard, 2016) e L’ÎLE (Editions Sarbacane, 2016). Inserito in due annual internazionali YOUNGBLOOD, ha collaborato al progetto “RAR – Risate AntiRazziste” promosso dall’Unione Europea. Nel 2016 è stato ospite della Maison Des Auteurs di Angoulême e ha vinto il Premio Boscarato come “Miglior Sceneggiatore Italiano” per THE CORNER. Al momento è al lavoro su nuovi libri di prossima pubblicazione in Italia e Francia.

MOONED (Lorenzo Palloni) è disponibile in libreria, fumetteria e su www.shockdom-store.com dal 6 Maggio.