Shockdom presenta “Il vuoto intorno a Sandra”

Comunicato stampa

Il Vuoto intorno a Sandra, scritto e disegnato da Fabio Valentini, arriva dalle pagine di Web comics.it grazie all’intuizione del talent scout Cristiano Fighera e alla determinazione del responsabile di collana, Gianluca Caputo , oggi la casa editrice pubblica la graphic novel all’interno di Fumetti Crudi.

Una storia intensa, toccante e così vicina alle vite di tutti i teenager da creare immediata empatia con qualsiasi lettore. Del resto, la collana Fumetti Crudi ha sempre trattato, fra una risata e una riflessione, temi ostici e indigesti e l’età tipicamente tormentata della nostra adolescenza è un periodo che non si dimentica facilmente.

Sinossi: Sandra è timida, insicura, impacciata e troppo sensibile. Solo che, a differenza di molte altre persone come lei che cercherebbero amici e ambiti adatti al proprio carattere, sensibilità e cultura, sceglie di entrare nel peggiore degli ambienti: un giro di persone vuote, superficiali, dove per emergere devi apparire, per piacere e per piacerti devi essere oggettivamente perfetto, prestante come i ragazzi della televisione. In più, vive con una madre iperprotettiva al limite della psicosi e profondamente ottusa. Sandra tenterà, esclusivamente con le proprie forze, di rompere le catene, quelle catene che la tengono legata a una grigia vita di provincia.

Caputo stesso racconta: “A scoprire questa bellissima storia è stato uno dei nostri collaboratori e talent scout, Cristiano Fighera, tra le maglie del nostro portale webcomics.it. Il fumetto sembrava “abbandonato” dal suo stesso autore e quando Cristiano me lo ha segnalato non riuscivo a credere che un fumetto così bello e delicato non fosse riuscito a trovare una giusta collocazione editoriale. L’ho immediatamente voluto per la mia collana Fumetti Crudi e, oggi che lo vedo completo e stampato, non posso che esserne felice: è una delle storie, tra le tante che abbiamo pubblicato, che più si avvicina alla mia idea di fumetto dove la storia è protagonista e ti trascina, prendendoti per mano, a riconoscerti nei mai scontati personaggi e in particolare in Sandra, la protagonista, senza riuscire a smettere di leggere finché la parola fine non è scritta in calce nell’ultima, struggente, vignetta.”

“Il Vuoto intorno a Sandra è una storia nata nella mia mente quasi 20 anni fa”, racconta l’autore. “Fu la somma delle esperienze di quei tempi, di quando ero molto più giovane e affamato di esperienze. La scrissi e la disegnai di getto. Solo che con i mezzi e le conoscenze di allora non ero in grado di realizzare una storia matura, né di disegnarla con un tratto compiuto. Dopo tutti questi anni l’ho ripresa in mano e l’ho fatta diventare una graphic novel e oggi si può dire che è “cresciuta”, è diventata una vera e propria opera fumettistica. Ringrazio Shockdom che mi ha permesso di farvela avere tra le mani.”

Il Vuoto intorno a Sandra è uscito in fumetteria, libreria e online il 7 Luglio 2017.

Collana: Fumetti Crudi Formato: 17×24 Pagine: 144 Prezzo: € 12,00

Fabio Valentini è originario di Reggio Emilia. Inizia la propria carriera nel 2006 pubblicando numerose storie per la rivista Blue, di Coniglio editore. Nel 2013 esce la sua prima graphic novel: Storie di Eva, edito da EF edizioni. Nel 2015 inizia il webcomics Zucco.