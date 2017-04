Shockdom al Napoli Comicon con il nuovo progetto “Timed”

Comunicato Stampa

Shockdom sarà presente alla diciannovesima edizione del Comicon, che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 Aprile al 1° Maggio.

TIMED – IL PROGETTO CROSSMEDIALE PRESENTATO IN ANTEPRIMA MONDIALE

Durante l’evento Shockdom presenterà in anteprima assoluta TIMED, il progetto composto da una collana di fumetti realizzati dai più importanti talenti italiani della nuova generazione e un gioco in Realtà Aumentata, realizzato in collaborazione con Joinpad, azienda italiana fra le eccellenze nel mondo della AR.

TIMED sarà presentato in occasione di due incontri:

– AREA COMICS : Sabato 29 Aprile alle ore 12:00, presso il Padiglione 1, Sala Fumetti 2.0, si terrà la presentazione al pubblico della collana , con storie scritte e disegnate dai maggiori talenti italiani, ambientate in un unico universo. Saranno presenti gli autori Marco Rincione, Giulio Rincione, Jessica Cioffi, Lorenzo Palloni, Paolo Castaldi, Giuseppe Andreozzi, e il Fondatore e Responsabile di Shockdom Lucio Staiano.

– AREA GAMES : Domenica 30 Aprile alle ore 12:00, presso il Padiglione 6, Sala Mordor, ci sarà invece la presentazione del gioco in Realtà Aumentata , Context Computing e Intelligenza Artificiale. Presenti Agnese Ragucci (Interaction Designer – Joinpad), Lucio Staiano (Ideatore e Produttore -Shockdom), Giuseppe Andreozzi (Sceneggiatore) e Manuel Bustamante (Art Director).

Durante l’intera durata del Comicon sarà possibile provare la versione Alpha di TIMED in esclusiva: tutti e solo i visitatori della fiera potranno scaricare l’App TIMED dallo store Android ufficiale per vivere l’esperienza del gioco. Inoltre, grazie alla partnership con TIM, sarà presente uno staff dislocato nell’area della manifestazione che, dotato di smartphone di ultima generazione, coinvolgerà i visitatori spiegando le meccaniche del gioco.

ALTRI INCONTRI CON IL PUBBLICO:

– Lunedì 1° Maggio alle ore 14:00, presso il Padiglione 1, Sala Fumetti 2.0, la casa editrice presenterà la strategia aziendale 2017. Interverranno Lucio Staiano, Lorenzo Palloni, Pablo Cammello.

– Negli appuntamenti dei RING saranno ospiti Giulio Rincione il 28 Aprile alle 13:00 e Sio il 29 alle 15:00.

– Sempre lunedì 1°Maggio si terrà un incontro sulla relazione fra Fumetto e Web, con Lucio Staiano e Sio.

ANTEPRIME EDITORIALI In occasione del Comicon, Shockdom porterà in anteprima allo stand la raccolta della serie Mooned di Lorenzo Palloni, per la collana Fumetti Crudi. Ci saranno inoltre lo Scottecs Megazine 10 di Sio, che uscirà il 27 Aprile, e altri volumi in catalogo, comprese le pubblicazioni più recenti: da Francis di Loputyn alla raccolta della miniserie Qvando C’era LVI di Antonucci & Fabbri, da Tumorama di Cammello all’attesissimo Lercio. Lo Sporco che fa Notizia. il Libro. AUTORI SHOCKDOM PRESENTI AL COMICON Gli autori Shockdom presenti allo Stand durante la manifestazione per firmacopie e incontri con i fans saranno:

Giuseppe Andreozzi, Stefano Antonucci, Walter Baiamonte, Vincenzo Balzano, Pablo Cammello, Paolo Castaldi, Fraffrog e RichardHTT, Fubi, Labadessa, Loputyn, gli autori di Lercio, Lorenzo Palloni, Marco e Giulio Rincione, Sio.

PREMI MICHELUZZI

Shockdom ha ricevuto le seguenti candidature ai prestigiosi Premi Micheluzzi, che verranno consegnati domenica 30 Aprile alle 19:30 presso il Teatro Mediterraneo:

MIGLIOR DISEGNATORE (Angela Vianello, BLUE)

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO REALISTICO (Lucio Staiano, Marco Rincione, Vincenzo Balzano, Giulio Rincione, Francesco Chiappara, Noumeno 4)

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO NON REALISTICO (Stefano Antonucci & Daniele Fabbri, Qvando c’era LVI 1/3)

MIGLIOR WEBCOMIC (Pablo Cammello, Tumorama)

LO STAND

Lo #StandShockdom si troverà presso il Padiglione 1, Stand EA 05.

PER MAGGIORI INFO: www.comicon.it