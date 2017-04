TvLine informa che l’attrice Shenae Grimes (90210) comparirà in veste di guest star in un prossimo episodio della serie iZombie, che sarà trasmesso sul canale The CW il 16 maggio.

La Grimes interpreterà il ruolo della fidanzata di un insegnante morto, noto per i suoi modi femminili. L’atteggiamento della ragazza viene messo in discussione da Liv (Rose McIver) e Clive, e a quel punto l’indagine sull’omicidio del fidanzato diventa a suo modo “interessante”.