Shazam! sarà il prossimo film DC Comics a entrare in produzione

The Hollywood Reporter, citando fonti in esclusiva, informa che l’adattamento cinematografico sul Capitan Marvel della DC comics sarà il prossimo film che entrerà in produzione, diretto da David Sandberg (Annabelle).

Il sito aggiunge che la lavorazione della pellicola targata New Line (divisione di Warner Bros.) dovrebbe iniziare tra gennaio e febbraio 2018, per una uscita nelle sale fissata per il 2019.

Peter Safran, che ha lavorato con il regista su Annabelle, è in trattative per entrare nel progetto come produttore. Ricordiamo che Dwayne Johnson non è attualmente coinvolto in questo progetto, ma bensì nello spin-off riguardante il personaggio di Black Adam. La sua partecipazione o meno a Shazam! non è comunque stata chiarita.