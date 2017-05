Settima edizione per il festival itinerante Tra Le Nuvole: il programma

Il festival itinerante di fumetto e illustrazione Tra Le Nuvole, creato dalla casa editrice bresciana MalEdizioni, giunge alla sua settima edizione. Il festival inaugurerà il 31 maggio presso il quartiere Carmine di Brescia, che quest’anno ospiterà numerosi incontri, e si chiuderà il 2 luglio nella città di Orzinuovi (BS).

Qui di seguito il programma del festival, tutti gli incontri sono gratuiti.

• VENERDÌ 2 GIUGNO | ore 18.00

MOSTRA MERCATO DELLE PRODUZIONI INDIPENDENTI

BRACE + McGuffin Comics + MalEdizioni + 1/9 Comics + Cowboys from Hell – fumetto + Radice + Marco Bonatti + Marta Bertagna

Arci Dallò

Piazza Ugo Dallò 4 | Castiglione delle Stiviere (MN)

• VENERDÌ 2 GIUGNO | ore 22.00

SDANG PLUS CIP: concerto disegnato

Concerto degli Sdang con live painting di Laura Micieli aka CIP

Arci Dallò

Piazza Ugo Dallò 4 | Castiglione delle Stiviere (MN)

• MERCOLEDÌ 7 GIUGNO | ore 20.30

VERDAD: una storia di rivoluzione e montagna

Inaugurazione della mostra e presentazione del libro “Verdad” con la fumettista Lorena Canottiere

L’Ozio

Via Battaglie 55B | Brescia

In collaborazione con UAU Bergamo

• VENERDÌ 9 GIUGNO | ore 20.45

IL FOTOGRAFO: sulle orme di Medici Senza Frontiere

Videoconferenza con il fumettista francese Emmanuel Guibert e presentazione dei libri “Il fotografo” e “Conversazioni con il fotografo”

Biblioteca di Ospitaletto

Via Rizzi 5 | Ospitaletto (BS)

In collaborazione con Associazione Orage d’étoiles Brescia

• MERCOLEDÌ 14 GIUGNO | ore 20.30

SAKKA a L’Ozio

Incontro con Roberta “Sakka” Sacchi, interverrà anche Francesco Barilli

L’Ozio

Via Battaglie 55B | Brescia

In collaborazione con PAF – Porte Aperte Festival di Cremona

• SABATO 17 GIUGNO | ore 18.00

NINE ON PRIDE: live painting collettivo per il Pride

In collaborazione con L’Ozio, Carminiamo Brescia e Brescia PRIDE 2017

Scuola primaria Calini

Via Nino Bixio 9 | Brescia (BS)

• MERCOLEDÌ 28 GIUGNO | ore 20.00

TRE OZIOSI: mostra di BIRO, Laura Micieli e Luigi Filippelli

Inaugurazione della mostra con gli autori de L’Ozio

Carmen Town

Via F.lli Bandiera 3 | Brescia (BS)

• DOMENICA 2 LUGLIO | ore 10.00

MISDIRECTION: Presentazione durante il PAF – Porte Aperte Festival del nuovo volume di Lucia Biagi, edito da Eris Edizioni, sarà presente l’autrice.

Cremona

• DOMENICA 2 LUGLIO | ore 18.00

DIVIETO D’AFFISSIONE: mostra diffusa di illustrazione negli spazi per le pubbliche affissioniInaugurazione dI MMMM More More More Mountains

Mostra di (false) locandine cinematografiche illustrate

Opere di Lorena Canottiere, Alessandro Martoz Martorelli, Elena Guidolin, Fancomi, Fumi Ishida, Iku Harada, Elisabet Ericson, Stefania D’Amato, Laura Micieli, Liuba Gabriele, Ettore Mazza, Irene Coletto, Federico Fabbri, Luigi Filippelli e Silvia Trappa

Le vie della Città Di Orzinuovi

Punto di ritrovo: Porta di Sant’Andrea

presso Biblioteca di Orzinuovi | Orzinuovi (BS)

In collaborazione con Brescia Winter Film



• DOMENICA 2 LUGLIO | ore 19.00

APERITIVO CON L’AUTORE: Incontro con Alice Milani e Lucia Biagi

Porta di Sant’Andrea | Orzinuovi (BS)

Presto maggiori informazioni sul sito del festival: