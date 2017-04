Segni: una mostra su Sergio Toppi a Sesto San Giovanni

Comunicato Stampa

La biblioteca di Sesto San Giovani organizza la mostra SEGNI – Appunti, bozzetti e schizzi non strappati

di Sergio Toppi

La mostra sarà inaugurata Mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 18.00 e rimarrà aperta fino al 23 aprile presso la Sala degli Affreschi della Biblioteca “Pietro Lincoln Cadioli” di Sesto San Giovanni.

L’evento partecipa alla Fiera dell’Editoria Italiana, Tempo di libri – Milano

Il grande disegnatore milanese, scomparso nel 2012, è considerato uno dei Maestri italiani del fumetto e dell’illustrazione.

Ha cominciato con l’animazione per Carosello, ha proseguito con i fumetti – dal Corriere dei Piccoli al Giornalino al Corriere dei Ragazzi, da Orient Express ad Alter Alter, da L’Eternauta a Comic Art – per diventare universalmente famoso per la libertà potente e personalissima delle sue tavole pluridimensionali, che gli hanno fatto meritare numerosissimi premi e riconoscimenti e che hanno influenzato ed influenzano i disegnatori di tutto il mondo.

Ancora oggi riscuote successo tra i giovanissimi di tutto il mondo che lo scoprono sul web in particolare su youtube.

Questa esposizione, promossa e curata da Cristoforo Moretti, propone per la prima volta una selezione di appunti grafici non strappati, considerati segni “soddisfacenti” per Sergio Toppi ma semplicemente perfetti per tutti gli altri. Nella piccola collezione di fogli sciolti, a volte semplici ritagli, quasi sempre pagine riciclate, si intravedono quelli che diventeranno i capolavori in bianco e nero, i famosi “neri senza fondo” e “i bianchi abbacinanti” da cui potrebbe emergere qualunque cosa, o quelle tavole ricche di colore che faranno sentire grati coloro che si concederanno il giusto tempo per osservarle in tutti i sorprendenti dettagli.

Come dice Cristoforo Moretti che lo ha conosciuto: «Era un creatore di mondi, “il Toppi”. Un uomo cortese e gentile, semplice e al contempo grande, uno che quando non era soddisfatto strappava». Infatti lui stesso dichiarava: “Penso che sia necessario essere costantemente e sufficientemente duri con se stessi, qualunque sia il prezzo. Quando non si è soddisfatti di un risultato è giusto far prevalere la propria dignità e strappare tutto”.

E visto che non li ha strappati, possiamo dire che i disegni in mostra li abbia scelti lui stesso.

Nella serata dell’inaugurazione, il giornalista Luca Crovi intervisterà Aldo Di Gennaro, uno dei protagonisti del fumetto italiano e per molti anni collega di Toppi.

EVENTO SPECIALE IN BIBLIOTECA

Sabato 22 aprile alle ore 17.00 Alfredo Castelli, autore e storico del fumetto, racconterà il suo lungo rapporto professionale e personale con Sergio Toppi.

ORARI DELLA MOSTRA

Dal 13 al 23 aprile 2017

da martedì a venerdì 15.30 – 18.30 – sabato 10.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30

Apertura straordinaria domenica 23 aprile 10.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30

La mostra e gli eventi sono a ingresso libero.

Aldo Di Gennaro ha disegnato fumetti fianco a fianco con Sergio Toppi, prima al Corriere dei Piccoli poi al Corriere dei Ragazzi. Con la sua tecnica formidabile ha realizzato illustrazioni anche per La Domenica del Corriere, Qui Touring, Corriere Salute, Salve, Club degli Editori, Selezione del Reader’s Digest, Amica, Brava, Capital, Tex, Dylan Dog e molto, molto altro.

Alfredo Castelli è giornalista, fumettista, storico del fumetto italiano e sua colonna portante. Ha collaborato con molte testate tra cui Il Corriere dei Ragazzi, il Giornalino, Zagor, Mister No, ed ha creato personaggi leggendari, da Zio Boris a Otto Krunz, dall’Omino Bufo agli Aristocratici a Martin Mystère, il “detective dell’impossibile” ideato per la Sergio Bonelli Editore.

DOVE: BIBLIOTECA “PIETRO LINCOLN CADIOLI”

Sala Affreschi – Villa Visconti d’Aragona – Via Dante 6 – Sesto San Giovanni – MI – MM1 Sesto Rondò

INFO: BIBLIOTECA “PIETRO LINCOLN CADIOLI”

Tel. 02.24968800 Email: biblioteca.sestocentrale@csbno.net