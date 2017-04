La seconda stagione di DK: rivelazioni e intrighi

La seconda stagione di DK si apre all’insegna di un flashback, con il quale lo sceneggiatore Tito Faraci svela l’origine del nome del ladro e delle cicatrici che segnano il suo corpo, dopo che la conclusione della prima miniserie aveva lasciato irrisolti alcuni misteri riguardanti il protagonista.

Ideato da Mario Gomboli, soggettista dei due capitoli contenuti in questo primo albo, DK si propone come un personaggio “altro” da Diabolik, sebbene sia evidentemente ispirato al Re del terrore, non solo per quanto riguarda la fisionomia, ma anche per le abilità fisiche e intellettive. Se la Giudice ricorda Eva Kant, è innegabile la somiglianza tra Ginko e il nostro Ispettore, sebbene quest’ultimo non appaia essere al centro delle vicende come la controparte più celebre. Infatti, il vero avversario del criminale non è un uomo solo, ma un’organizzazione i cui membri si fanno chiamare Giustizieri.

Tenendo tra le mani il primo dei quattro spillati previsti, è palese la cura che Astorina ha riservato ai dettagli e alla confezione del proprio prodotto. Più della copertina realizzata da Giuseppe Palumbo, disegnatore degli interni, colpisce la variant cover con lamina d’argento ad opera di Matteo Buffagni, che sembra essersi ispirato all’arte dello statunitense Alex Ross.

Proprio al fumetto americano si rifà la casa editrice milanese, stampando l’albo nel classico formato comic book, nel quale Palumbo può dare sfogo alla propria creatività, assemblando liberamente le tavole. L’assenza di una griglia fissa permette all’artista di incastrare le vignette piccole in altre più grandi, o di scaricare la tensione in due splash-page, l’una dinamica e l’altra statica.

Da un lato i tratti dei personaggi sono sempre molto marcati, con volti più spigolosi di quelli raffigurati tra le pagine del ben più longevo Diabolik, dall’altro va sottolineata l’enfasi posta nelle scene d’azione, nell’inseguimento e nelle esplosioni, a corredo dei quali non mancano mai le onomatopee. Nonostante il segno di Palumbo sia sempre di alto livello, non raggiunge in queste pagine i picchi di espressività di altre sue opere.

La colorazione di Enrico Pierpaoli segna un ulteriore scarto rispetto al modello, anzitutto perché al bianco e nero si sostituisce una tavolozza ricca di tonalità, riscontrabile soprattutto nel divampare dell’incendio e nella differenziazione degli ambienti. Secondariamente, non passa inosservata l’assenza dei retini, compensata da un gioco di luci e ombre creato dall’infittirsi delle linee.

Prendendo spunto dalla serializzazione televisiva, la seconda stagione di DK continua il discorso interrotto nel quarto volume della serie precedente, mostrando il protagonista mentre si sbarazza dell’Ispettore per concentrarsi sui Giustizieri, vero bersaglio delle sue azioni criminali. Il lungo flashback del primo capitolo offre al lettore alcune risposte fondamentali per conoscere meglio “l’ombra nella notte”, ma le didascalie con le quali DK analizza il proprio passato risultano ridondanti e semplicistiche.

“Sapevo tanto e, allo stesso tempo, non sapevo niente“: il meccanismo in virtù del quale l’individuo agisce senza ricordare nulla della propria vita, affidandosi alla memoria muscolare, si trasforma in un escamotage narrativo tanto funzionale quanto abusato. Al ritmo lento delle tavole assegnate alle rivelazioni si oppongono le sequenze d’azione, dinamiche ma decompresse, nelle quali assistiamo a tutte le mosse del ladro e alle reazioni dei suoi avversari.

In Post mortem e Terrorismo, dopo che Faraci ha trascinato il lettore in una corsa fatta di forsennate accelerazioni, resta l’impressione che la qualità della confezione superi la reale entità degli argomenti offerti da una trama ancora in divenire.

A completare il sommario dello spillato concorrono un riassunto esaustivo, per chi si fosse perso la prima stagione; le schede di approfondimento riguardanti i personaggi principali; le bozze di due tavole presenti nel secondo albo; un poster che riproduce le due copertine realizzate e un articolo utile per conoscere meglio Mario Gomboli, creatore di DK, nonché direttore della Astorina.

Abbiamo parlato di:

DK II #1 – Post mortem; Terrorismo

Tito Faraci, Giuseppe Palumbo

Astorina, marzo 2017

62 pagine, brossurato, colori – 3,50 €

ISBN: 977242164000470001