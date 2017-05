Maggio con la Scuola Internazionale di Comics di Torino

Comunicato stampa

Come ogni mese, la sede della Scuola Internazionale di Comics di Torino, sita in via Borgone 48 bis/b, apre le porte al pubblico per una serie di incontri d’eccellenza nel campo del fumetto e delle arti figurative e digitali.

A maggio vedremo la partecipazione di due dei principali editor di Panini Comics, Diego Malara e Nicola Peruzzi.

I due editor saranno presenti alla sede della scuola venerdì 19 maggio per un incontro focalizzato sulle dinamiche del mercato del fumetto italiano, delle nuove tendenze e di quelle oramai consolidate, e il rapporto tra case editrici, editor e autori. In via del tutto eccezionale, Diego Malara e Nicola Peruzzi si sono resi disponibili ad effettuare una portfolio review dei lavori dei partecipanti dalle 10:00 alle 13:00.

Sabato 20 maggio, poi, si terrà l’Open Day: dalle 10:00 alle 18:00 la Scuola sarà aperta a chiunque voglia visitarla, incontrare i docenti, conoscere il programma dei corsi e le opportunità che la Scuola offre agli aspiranti fumettisti, illustratori e professionisti nelle arti digitali.