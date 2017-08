Sceneggiatori Spider-Man: Homecoming tornano per il sequel

The Hollywood Reporter informa che gli sceneggiatori di Spider-Man Homecoming Chris McKenna e Erik Sommers sono in trattative finali per reaizzare lo script del sequel.

Il sito aggiunge che Marvel Studios e Sony sperano di mantenere molti degli elementi creativi visti in Homecoming nel sequel, che dovrebbe vedere il ritorno alla regia di Jon Watts.

Il sequel uscirà nelle sale il 5 luglio 2019.