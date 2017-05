Sam #2 (Recchioni, Monteleone, Gianfelice, Di Nicuolo, Starace)

Nel secondo numero di Sam, parte della sesta stagione di Orfani, troviamo il clone di Ringo alle prese con una fuga rocambolesca in cui è coinvolta anche Lyla, ufficiale al servizio del generale Petrov.

L’albo, improntato all’azione, riesce a trovare il giusto equilibrio narrativo intervallando i numerosi momenti concitati con varie scene di dialogo in grado di fornire al lettore vari retroscena sugli eventi in corso. Il ritmo si attesta quindi su buoni livelli, anche grazie ad alcune trovate e colpi di scena in grado di mantenere alta l’attenzione del lettore per tutta la durata dell’albo. Le scene d’azione, spesso segnate da una violenza marcata, risultano comunque adatte anche per un pubblico molto giovane, grazie a una moltitudine di battute ironiche in grado di alleggerire anche le sequenze più crude. Roberto Recchioni e Michele Monteleone hanno infatti deciso di caratterizzare Ringo come una simpatica canaglia, capace di uscire da situazioni disperate senza mai dimenticarsi di scherzare.

Da un punto di vista grafico si è deciso di puntare maggiormente sulla sperimentazione grazie ai disegni di Daniele Di Nicuolo, Jacopo Starace e Davide Gianfelice, in grado di donare all’albo un’ottima varietà stilistica grazie alla differenza dei tratti. Il numero risulta quindi in linea con il precedente riuscendo, pur senza puntare su situazioni/tematiche particolarmente innovative, a regalare al lettore un buon fumetto d’intrattenimento.

Abbiamo parlato di:

Sam #2 – Stella Cadente

Roberto Recchioni, Michele Monteleone, Daniele Di Nicuolo, Jacopo Starace e Davide Gianfelice

Sergio Bonelli Editore, maggio 2017

98 pagine, brossurato, colori – 4,90 €