Ryuko: il manga indipendente di Eldo Yoshimizu per Bao

Una misteriosa assassina chiamata Ryuko, una storia di intrighi e spionaggio crivellata dai proiettili di omicidi a pagamento in una feroce guerra tra gang rivali. Eldo Yoshimizu , mangaka indipendente, si ispira al genere gekiga in questo manga tributo ai classici degli anni Settanta, che si esprime con una narrazione e una verve visuale uniche, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Una storia di onore e lealtà tra criminali, narrata tra diversi piani temporali il cui elemento comune è la misteriosa assassina chiamata Ryuko.

Eldo Yoshimizu, erede moderno del genere “gekiga”, racconta una storia tesa, complessa e intrisa di dilemmi e umanità, ma punteggiata – anzi, crivellata – dai proiettili di una feroce guerra tra gang rivali e nazioni contrapposte sullo scacchiere internazionale.

Primo volume di due, in un’edizione preziosa che esalta la maestria e l’innata eleganza del segno del geniale mangaka indipendente. Ryuko volume 1 è disponibile in libreria dal 31 agosto 2017

Eldo Yoshimizu è un artista, scultore e mangaka indipendente giapponese. Nato a Tokyo nel 1965, ha studiato Belle Arti all’Università di Tokyo. Le sue opere, cui si è dedicato prima dei manga, sono state esposte in Giappone e all’estero. Nel 2011 scrive e disegna Ryuko, un manga noir in due parti pubblicato nel 2015 in Francia da Lézard Noir e nel 2017 in Italia da BAO Publishing.