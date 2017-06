Li vive da circa due anni in Germania una vita perennemente di corsa, divisa tra università, il lavoro in un ristorante asiatico e una (precaria) relazione a distanza. Lontana dai suoi amici e dalla sua famiglia, in terra straniera dove si parla una lingua difficile, Li si sente sola e vulnerabile, ma davanti alle avversità sceglie di resistere, aprire gli occhi e guardare in faccia il dolore per affrontarlo.

Con il suo racconto d’esordio, Yi Luo, in arte Yinfinity, riesce a narrare la quotidianità tenendosi in equilibrio tra profondità e leggerezza, fotografando in maniera realistica la vita di uno straniero in una terra sconosciuta, una vita fatta di piccole gioie, affanni, solitudini e sconfitte quotidiane, ma anche di coraggio e voglia di andare avanti affrontando le difficoltà, passo dopo passo. Sebbene il tema sia stato ampiamente sviscerato con risultati anche migliori, la narrazione di Yi Luo riesce a creare con semplicità e tenerezza un legame empatico con il lettore.

Il merito risiede soprattutto nello storytelling, fatto di tavole dalla costruzione geometrica precisa ma mai ripetitiva, e dal disegno, che unisce lo stile sintetico ed espressivo della tradizione asiatica con tratto realistico, immerso in una atmosfera eterea tipico di alcune correnti del fumetto contemporaneo tedesco; un tratto molto particolare che risulta fresco e facilmente accessibile ad ogni lettore, per una piccola storia che si fa portatrice di tutte quelle piccole quotidianità che costruiscono il nostro mondo.

Abbiamo parlato di:

Running Girl

Yi Luo

Disponibile in lingua tedesca

Reprodukt – Maggio 2016

32 pagine, brossurato, colore – 10,00 €

ISBN:9783956400834