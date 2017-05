Rosamund Pike protagonista di “Radioactive”, diretto da Marjane Satrapi

Variety informa che l’attrice Rosamund Pike sarà la protagonista di Radioactive, l’adattamento cinematografico del graphic novel di Lauren Redniss Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout diretto da Marjane Satrapi.

Lo script della pellicola, prodotta da Working Title e StudioCanal, è stato realizzato da Jack Thorne, uno dei migliori sceneggiatori emergenti degli ultimi mesi.