Ronin arrivato al numero 4, raddoppia e va al “cubo”

Comunicato stampa

Ronin non si ferma durante l’estate, anzi, macina novità senza sosta.

In primo luogo, è online il quarto numero del magazine bimestrale con 82 pagine ricche della solita sapiente miscela di fumetti, illustrazioni, poesia e prosa; il tutto, come sempre, gratis e online sul sito: www.roninmag.it/ronin-4.

La seconda novità è che Ronin raddoppia: a settembre uscirà anche un primo speciale, intitolato “Monsters Milkshake”. Per ora non ci sono anticipazioni anche se il titolo suggerisce già la tematica e nell’ultima pagine di Ronin 4 si può trovare una piccola anteprima.

Infine Ronin va al cubo. Non è un’operazione matematica più o meno complicata, anzi è semplicissimo: a partire da agosto i numeri di Ronin, oltre che su Issuu, sono disponibili su ComiQube, app per la lettura di fumetti in streaming dallo smartphone.



Pietro Rotelli (ideatore e curatore di Ronin) spiega così questa collaborazione: <<Ci interessa collaborare con diverse realtà, poiché vogliamo che Ronin sia fruibile dal maggior numero di persone possibile, attraverso il maggior numero possibile di piattaforme. ComiQube, in particolare, è una realtà giovane con cui ci siamo trovati subito d’accordo>>.