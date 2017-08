Robert Kirkman firma accordo con Amazon Studios

Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, da alcuni anni legato alla rete televisiva AMC, ha firmato un accordo di due anni con Amazon Studios tramite la sua casa di produzione, la Skybound Entertainment.

Secondo l’accordo, Kirkman realizzerà progetti televisivi esclusivamente per la piattaforma Amazon Prime Video, e riunirà lo sceneggiatore nuovamente con Sharon Tal Yguado, la ex responsabile di Fox International Channels che ha supervisionato il lancio a livello mondiale di The Walking Dead e ha sviluppato la serie a fumetti di Outcast prima della sua pubblicazione.

La Yguado è entrata a far parte di Amazon Studios lo scorso gennaio e si occupa di serie che abbiano un focus su generi quali la fantascienza, l’azione, l’horror e il fantasy.

La collaborazione tra Amazon e lo sceneggiatore mette fine a un rapporto durato molti anni tra AMC e Kirkman. Ricordiamo che quest’ultimo ha anche firmato un accordo dal 2015 con Universal Pictures che comprende la realizzazione dell’adattamento cinematografico di Invincible, che sarà diretto, scritto e prodotto da Seth Rogen e Evan Goldberg.