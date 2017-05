Rob Cohen dirige adattamento di Razor

The Hollywood Reporter informa che il regista Rob Cohen (Fast and The Furious) dirigerà l’adattamento cinematografico di Razor, serie a fumetti su una vigilante pubblicata nel 1992 da London Night Studios.

La serie a fumetti narrava la storia di Mitchell, una ragazza il cui padre poliziotto è stato assassinato da un signore del crimine. Traumatizzata da questa tragedia, finisce in un centro di salute mentale dedicando la sua vita a ottenere vendetta, del tutto ignara che la sorella, da lei creduta morta, è invece una killer professionista al soldo dell’uomo responsabile della morte del padre.

Il film sarà finanziato da Number 11 Films in parnership con Lotus Entertainment. Jeff Most, produttore de Il Corvo, co-produrrà il progetto assieme al regista.