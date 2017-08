Riverdale: Graham Phillips guest star seconda stagione

TVLine rende noto che l’attore Graham Phillips (The Good Wife) parteciperà in veste di guest star a due episodi della seconda stagione di Riverdale nel ruolo di Nick St. Clair, ex compagno di classe e boyfriend di Veronica, e renderà la vita di quest’ultima un po’ più complicata proprio mentre la sua storia con Archie sta iniziando.

Nick è un vecchio compagno di classe di Veronica a New York – ha detto lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa – e nonostante il suo aspetto piacevole, è un lupo travestito da pecora. un ragazzo egoista con desideri oscuri e un indiscusso senso del privilegio. Il suo arrivo a Riverdale minaccia il rapporto di Archie con Veronica e può mettere a rischio anche alcuni dei nostri personaggi.