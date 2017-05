Il ritorno di Wonder Woman anche in DVD e Digital Download

In occasione dell’uscita del nuovo film Wonder Woman, nei cinema dal 1 giugno, vi ricordiamo che sono già disponibili in Home Video e in Digital Download le avventure della tanto amata eroina, in due prodotti da non perdere distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia.

WONDER WOMAN – LA SERIE COMPLETA, una delle serie cult degli anni ’70, è disponibile in DVD in un originale cofanetto con tutte e tre le stagioni. Un’occasione unica per rivivere le emozionanti avventure della prima Wonder Woman in carne ed ossa interpretata dalla bellissima Lynda Carter, nel ruolo dell’amazzone Diana Prince, insieme a Lyle Waggoner e Tom Kratochvil.

WONDER WOMAN – COMMEMORATIVE EDITION, il film d’animazione della celebre supereroina diretto da Lauren Montgomery (Batman: Year One, Justice League Doom, Voltron) è già disponibile dal 19 maggio per l’acquisto in Digital Download e dal 1 giugno anche a noleggio su tutte le piattaforme digitali.