Ritorna Trumoon, la rivista a fumetti degli anni ’80

Comunicato Stampa

Ritorna Trumoon, la rivista a fumetti realizzata negli anni ’80 dal gruppo degli autori della “scuola salernitana” che, negli anni successivi, hanno scritto e disegnato pagine importanti della storia del fumetto italiano.

Dopo 32 anni si raduna la storica band composta da Bruno Brindisi, Roberto De Angelis, Raffaele Della Monica, Luigi Coppola, Enzo Lauria, Luigi Siniscalchi, Giuseppe De Nardo, Daniele Bigliardo e Giuliano Piccininno, per citare i più noti, ai quali si è aggiunta nel tempo una seconda generazione di professionisti fra i quali troviamo Antonella Vicari, Luca Raimondo, Giuseppe D’Elia, Lucilla Stellato, Elisabetta Barletta, Giuseppe Liotti e Luca Maresca.

Attorno a questo gruppo “storico” si sono radunati dei giovani autori di talento per la formazione di una associazione culturale che si propone di svolgere varie attività di promozione e produzione del fumetto che prevede vari formati e canali di comunicazione che verranno presentati in seguito.

Per riprendere il filo di un discorso interrotto molti anni fa, in occasione del Fantaexpo 2017 il gruppo presenta un nuovo numero che raccoglie materiale inedito realizzato negli anni ’80 proprio per un Trumoon n. 5 che non venne mai stampato, un “numero perduto” che riaffiora come testimonianza di un periodo di grande fermento creativo, riscoperto oggi senza vergogna, senza filtri e senza nostalgia, con lo stesso spirito combattivo degli avventurosi esordi.