Nella Rete del Fumetto Awards – III edizione – fase finale

Dopo quattordici giorni di votazioni, il pubblico de Lo Spazio Bianco ha scelto i candidati per la fase finale dei Nella Rete del Fumetto Awards – III edizione.

All’inizio erano dieci nominati per ogni categoria, scelti dalla redazione del sito; il vostro voto ha ridotto il numero delle nomination da dieci a tre; ora è giunto il momento di scegliere un solo vincitore per ognuna delle sette categorie.

Il voto sarà aperto dal 27 aprile all’11 maggio.

I vincitori saranno annunciati il 12 maggio.

Ricordate: è necessario esprimere una preferenza per ogni categoria, è possibile votare una sola volta.

Buon voto a tutti!

