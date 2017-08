Restiamo sdraiati qui per sempre (Chemello, Massaggia)

Ospitato in origine come webcomic in cinque episodi proprio sulle nostre pagine, Restiamo sdraiati qui per sempre è diventato una graphic novel grazie a Shockdom, che ne ha mandato in stampa una versione ampliata e rielaborata per l’occasione , inserendola nella collana Fumetti crudi.

Si tratta di una storia dai toni intimisti, in cui una coppia di giovani innamorati incrocia il destino di un poliziotto (o meglio, i suoi resti) vissuto nel passato. L’intreccio orchestrato da Federico Chemello si basa sull’alternanza tra le vicende del presente e i flashback e su una trama è ridotta all’osso: lo sceneggiatore ha infatti preferito concentrarsi sui personaggi, i cui tratti emergono in maniera convincente attraverso le lunghe scene di dialogo. Purtroppo l’introspezione non riesce ad affrancare del tutto i personaggi da caratteri che risultano stereotipati, ma nonostante i difetti la storia risulta comunque appagante per il lettore, concentrata com’è sulle emozioni e sull’atmosfera.

Buona parte del merito va ad Alberto Massaggia, che realizza delle tavole molto suggestive, caratterizzate dall’essenzialità nel tratteggio e dalla corposità del nero. Le mezzetinte della versione originale, sostituite da delicate colorazioni pesca e grigio, qui hanno il compito di sottolineare il cambio di chiave temporale. È un disegno che cattura da subito sia per l’impronta ritmica che scaturisce dalla scelta attenta delle inquadrature durante gli scambi tra i personaggi, sia per l’utilizzo di grandi vignette (come la doppia del bacio alla stazione), che fermano il tempo prolungando le emozioni e fanno dimenticare anche qualche imprecisione nella rappresentazione della provincia americana, che somiglia un po’ troppo a quella italiana.

Abbiamo parlato di:

Restiamo sdraiati qui per sempre

Federico Chemello, Alberto Massaggia

Shockdom, giugno 2017

112 pagne , brossurato, colore – 12,00€

ISBN: 9788893360623