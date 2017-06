Reginald Hudlin dirige Shadowman

The Hollywood Reporter informa che Reginald Hudlin dirigerà l’adattamento cinematografico di Shadowman, basato sul personaggio pubblicato in USA da Valiant.

Adam Simon riscriverà la sceneggiatura, precedentemente realizzata da J. Michael Straczynski. La serie a fumetti narra le vicende di un musicista afro-americano di New Orleans, che viene infettato da uno spirito che gli dona incredibili capacità ultraterrene. Come ultima incarnazione di Shadowman, difensore mistico della Terra contro una invasione demoniaca, deve proteggere il nostro mondo dalle minacce di Master Darque e di altri abitanti del mondo sotterraneo conosciuti come Deadside.

Straczynski rimarrà coinvolto come produttore esecutivo, assieme a Sean Daniel e Jason Brwon di Valiant Entertaiment.