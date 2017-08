L’attrice Milla Jovovich (Resident Evil) è in trattative finali per entrare nel cast del reboot cinematografico di Hellboy, dal titolo Hellboy: Rise of The Blood Queen, nel ruolo della villain principale. Lo rende noto Deadline.

La Jovovich entra in un cast formato da David Harbour nel ruolo del personaggio creato da Mike Mignola, e da Ian McShane nella parte del Professor Broom.

La pellicola sarà diretta da Neil Marshall, mentre Aron Coleite sta ultimando l’ultima bozza della sceneggiatura.