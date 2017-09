Rat-Man – La fine! – Omnibus: anteprima della copertina

Comunicato Stampa

Dopo aver conquistato e fatto ridere due generazioni di lettori, giunge alla conclusione, dopo vent’anni, Rat-Man, serie a fumetti con protagonista il celebre personaggio creato da Leo Ortolani. La fine delle avventure del Ratto è iniziata con Operazione Ratto (Rat-Man numeri 113-122), dieci storie che hanno creato accompagnato i lettori verso il n. 122, albo finale che sbarcherà in edicola il 28 settembre. In contemporanea, in fumetteria, arriverà Rat-Man: La Fine! – Omnibus, un unico ed enorme volume che raccoglierà l’intera saga Operazione Ratto.

La più lunga a clamorosa avventura di Rat-Man e del Rat-Man! I lati oscuri e reconditi di un personaggio e di un universo svelati! La storia di una vita per Leo Ortolani! Quello che per anni ha dato senso a un’intera serie e al suo autore, arriva al capolinea e immediatamente è disponibile in un unico, enorme volume che raccoglie l’intera saga. Centinaia e centinaia di pagine in un’edizione senza precedenti per un fumetto italiano. Per una Storia senza precedenti per il Fumetto Italiano.

Scheda:

Pagine: 720 pp

Formato: 19.8X28.8, cartonato, b/n

Contiene: la riedizione integrale della storia in dieci parti apparsa da Rat-Man 113 a Rat-Man 122