Alle radici del blues con Sergio Toppi

Comunicato stampa

Nel secondo volume della collana dedicata al maestro Sergio Toppi, disponibile a partire dal 22 maggio, si risale alle radici del blues alla fine del diciannovesimo secolo, quando il voodoo e la musica mostravano molti punti in comune, tanto da dare l’impressione di suonare la stessa partitura.

Ogni singola tavola è un capolavoro a sé stante. Lo stile del maestro aveva raggiunto la sua piena maturità.

Il volume è costituito da due storie sul “Blues”. La prima, che dà il titolo al volume, racconta le vicissitudini di un sassofonista nero che riesce con la sua musica a redimere alcuni malviventi mafiosi. La seconda, L’Erede, era stata realizzata nel 2007 dal maestro per un editore francese. Appare in Italia per la prima volta con il lettering di Sergio Toppi.

Blues

Sergio Toppi

Edizioni NPE, maggio 2017

64 pagine, cartonato, bianco e nero – 14,90 €