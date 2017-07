Quarta edizione per San Marino Comics

Comunicato stampa

L’Associazione San Marino Comics, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo, della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e della Giunta di Castello di San Marino ed in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, presenta la 4° edizione di San Marino Comics, Festival del Fumetto, della Musica, del Cosplay e dello Steampunk che si svolgerà il 25-26-27 agosto 2017 nel Centro Storico.

Partner della manifestazione sono: Giochi del Titano, Tecnoplay, PRB, Cassa di Risparmio, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S., Arzilli Gioielli, Antincendio Sammarinese, Data Trade.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà in Piazza Sant’Agata dove verrà allestito un palco dotato di un lift elettrico che permetterà l’accesso alle persone con disabilità fisiche. Le attività del palco prevedono la gara cosplay, spettacoli e l’esibizione degli ospiti speciali: Clara Serina, Douglas Meakin e Stefano Bersola.

Nel Centro Storico verranno allestite aree a tema dedicate a: “Mostra Mercato” (espositori), “Family Village” (Lego e Sky Park), “Giochi da Tavolo”, “Fantasy e Harry Potter” con giochi di ruolo dal vivo (Cluedo e Caccia alla Pietra Filosofale) e novità 2017, grazie al nostro partner Tecnoplay, un Torneo di Flipper dove oltre ai premi il punteggio ottenuto sarà ritenuto valido per il ranking mondiale. Inoltre si svolgerà il launch party dei nuovi Flipper di Star Wars in anteprima europea, con un evento esclusivo e una gara dedicata proprio su questi nuovi gioielli tecnologici.

Non mancheranno aree dedicate alle conferenze e workshop con autori, disegnatori e sceneggiatori: Mirco Pierfederici – Marvel, Emanuele Barison – Diabolik/Tex, Riccardo Nunziati – Diabolik, Donald Soffritti – Disney, Alessandro Giampaoletti – Rats.

Come per le passate edizioni le vie del Centro Storico ospiteranno: Cartoon Cover Band contest, sketch, karaoke, Scuola di Fumetto, spettacoli, tornei di videogames, sfilate, raduni cosplay e steampunk.

In particolare saranno presenti due eventi: uno a tema Sailor Moon con la presenza della doppiatrice originale della serie TV andata in onda su Mediaset e un altro a tema Principesse e Principi Disney con gara cosplay, giochi e sfilate a tema.

Prosegue il Progetto “Inclusive Comics”, promosso dagli organizzatori del Festival in collaborazione con la Segreteria di Stato per la Sanità, l’ISS, il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale (Colore del Grano e Atelier) e quest’anno con la Cooperativa Involo, che ha l’obiettivo quello di sostenere l’integrazione e l’inclusione sociale. Continua inoltre la raccolta fondi promossa dal Direttivo del San Marino Comics con la collaborazione del Dr. William Casali (ASI) e Startup.sm per acquistare e donare allo Stato un elevatore che permetta al disabile fisico di salire sul palco (Link al progetto: http://inclusione.asi.sm)

Novità assoluta 2017: sabato 26 agosto 2017 alle ore 21:00 nel parcheggio P2a si svolgerà il Concerto di Sigle Cartoon “Cartoon Cover Arena”.

Il concerto vedrà la partecipazione di circa 50 musicisti e cantanti di tantissime Cartoon Band italiane. Le band suoneranno insieme (all’unisono) le canzoni dei cartoni animati più belle della storia della TV e vedranno sul palco la presenza di alcuni degli interpreti originali più famosi di tutti i tempi. Insieme a loro sul palco ci saranno alcuni dei doppiatori che hanno dato voce ai cartoni animati più belli di sempre: Pietro Ubaldi ed Elisabetta Spinelli.

Un concerto imperdibile con un doppio-palco magnifico, luci, proiezione delle Sigle TV durante il concerto, regia mobile e riprese aeree con drone.

Altre grandi collaborazioni:

Video Promo del Festival realizzato da Cinephil San Marino. Il video è un magistrale montaggio dell’evento svolto nel 2016 con l’aggiunta di meravigliosi effetti speciali.

Video Trailer del Festival realizzato da Thomas Righi. Il video è girato nel centro storico di San Marino, con l'utilizzo di effetti speciali e una soundtrack di grande impatto con Iroman in combattimento contro alcune astronavi aliene.

Gli eventi nell’evento:

Tolkien – Il ritorno alla Contea: Festival di approfondimenti, incontri, curiosità e arte sul mondo tolkieniano a 360°. E’ un festival aperto, gratuito e sempre in evoluzione, che raccoglie studiosi, esperti e semplici curiosi, a livello internazionale. Offre a tutti la possibilità di immergersi nel mondo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, approfondendone il messaggio e rivedendo l’intera opera di Tolkien sotto luci nuove e sempre differenti, nella meravigliosa cornice del Centro Storico di San Marino, patrimonio UNESCO. Organizzato da Adolfo Morganti.

San Marino Comics Run: gara podistica effettuata all’interno del centro storico sui percorsi fatti da Lupin III nella 4° serie (giacca blu) che è stata ambientata a San Marino. La gara è organizzata in collaborazione con Track & Field San Marino.