I Puffi – Viaggio nella foresta segreta: clip in esclusiva

In vista dell’uscita in home video del film I Puffi – Viaggio nella Foresta segreta, prevista per il prossimo 6 settembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia, vi presentiamo una clip in esclusiva dedicata alla musica del film. La potete vedere di seguito.

In questo lungometraggio dei personaggi di Peyo, completamente nuovo e interamente animato, una mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto a una corsa emozionante attraverso la Foresta Segreta, un luogo popolato da creature magiche, per trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Intraprendendo questo viaggio spericolato, ricco di azione e insidie, i nostri amici blu si ritroveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi!