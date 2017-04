Il programma di Graffi di Primavera terza edizione

Comunicato Stampa

Il 22 aprile, in occasione della terza edizione di “Graffi di Primavera”, le porte del Museo del Fumetto di Cosenza si riapriranno al pubblico per ospitare un evento unico nel suo genere, promosso da Cluster Società Cooperativa e dalla Provincia di Cosenza.



Per la prima volta in Calabria saranno visitabili le mostre con le tavole originali di: Lupo Alberto, uno dei personaggi più amati della storia del fumetto italiano; Labadessa, il fenomeno del web-comic la cui pagina facebook in pochissimo tempo ha raggiunto quasi 500 mila iscritti; Barbie Magazine, la rivista che racconta le storie della bambola più famosa al mondo.

Per l’apertura saranno presenti Bruno Cannucciari, matita che insieme al mitico Silver ha reso grande il Lupo della fattoria McKenzie e che ha disegnato il manifesto della rassegna, e Mattia Labadessa, la mente creativa dietro al pennuto giallo che ha saputo conquistare i social.

Dall’apertura prevista per le ore 16, per tutta la sera, insieme alle mostre e all’aperitivo sulla terrazza del museo, nel cuore del centro storico, l’evento propone una grande varietà di iniziative.

Si parte dalla Poster art, con l’esposizione di opere con a tema la figura del Lupo in tutte le sue declinazioni. Si prosegue con “La Rivoluzione delle Seppie”, mostra e laboratorio di architettura in collaborazione con la London Metropolitan University. Spazio poi a “Lupus in Fabula” in cui si metteranno in scena le avventure di Lupo Alberto con l’aiuto dei bambini.

Varie fumetterie saranno presenti in loco con i loro stand presso i quali sarà possibile acquistare albi e gadget di tutti i generi, e poi il live show dello youtuber Dadobax, l’esibizione di LARP e GDR live.

Durante l’evento sarà presentato anche il Corso di fumetto base e sarà possibile incontrare i docenti. Quindi spazio al Cosplay Contest il cui vincitore, votato dal pubblico, verrà premiato dalla special guest, la cosplayer Miriel Montague.

Chiuderà la serata l’esibizione live acustica dei G.O.P.S., la band vincitrice del Cartoon Music Contest di Lucca Comics & Games 2015.

Nei weekend successivi tutte le mostre resteranno aperte al pubblico.

IL PROGRAMMA

22 aprile

Ore 16.00 – APERTURA MOSTRE

LUPO ALBERTO disegni di Bruno Cannucciari; LABADESSA a cura di Maria Teresa Renzulli; BARBIE Magazine disegni di Monica Catalano; POSTER ART; LA RIVOLUZIONE DELLE SEPPIE a cura di Rita Elvira Adamo e Florian Siegel, in collaborazione con Ex convento e London Metropolitan University

apertura SPAZIO FUMETTERIE

con Comix Store 2.0 Cosenza, Fumettomania Megastore, Ritorno Al Fumetto Fumetteria Midgard

LUPUS IN FABULA

spettacolo per bambini a cura di Tiziana della Cananea

Il LARP a portata di Spada – GDR Live

a cura di Eroi Dell’Ultimo Regno – EDUR GRV

Hedreja: il Confine tra i Mondi (La terza Corona)

Brutium Wolves LARP – Midgard

Ore 17.00

presentazione Corso di Fumetto BASE

con i docenti Lucio Perrimezzi, Massimiliano Veltri, Francesco Graziadio, Carmelo Macrì, Andrea Gallo

Ore 17.30

INCONTRO E SESSIONE DI AUTOGRAFI

con Bruno Cannucciari e Mattia Labadessa

Ore 18.30

live show di DadoBax

Ore 19.00

COSPLAY CONTEST

vota il tuo cosplay preferito

special guest Miriel Montague

Ore 20.00

G.O.P.S!-GAME OVER PRESS START!

acoustic live

Inoltre dalle ore 16.00

MASTERLAB

laboratorio di miniature e attrezzature cosplay a cura di #MastersofComics

INSTALLAZIONE BARBIE VIVENTI

a cura di Nuovo centro danza di Raffaella Runco e Azzurra Ballet School

GIOCHI DA TAVOLO

APERITIVO SUL TERRAZZO

LA RIVOLUZIONE DELLE SEPPIE

Laboratorio con Henry Igbineweka e Marie Lebrun

ingresso unico all’evento: 5,00 €

Le mostre di Lupo Alberto, Labadessa, la Rivoluzione delle Seppie e Barbie

saranno visitabili fino al 10 giugno

ogni venerdì, sabato e domenica

dalle 15.30 alle 19.30

ingresso: 3,00 €