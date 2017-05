The Pretender #4 – Huth

Dopo The Mighty and Deadly Iron Gang di Officina Infernale, Tumorama di Pablo Cammello e Restiamo sdraiati qui per terra di Federico Chemello e Alberto Massaggia, Lo Spazio Bianco ospita The Pretender, il fumetto di ambientazione fantascientifica creato da Bartolomeo Argentino, Antonello Cosentino e Francesco Montalbano. Un progetto targato Ehm Autoproduzioni.

Il futuro cartaceo di The Pretender

Finalmente giunti alla fine di questi quattro teaser, che ci hanno introdotto il mondo di The Pretender e i loro personaggi principali, è arrivato il momento di annunciarvi l’uscita di un volume cartaceo dal costo di € 6,00 che li racchiuderà tutti e quattro. In occasione del prossimo Etnacomics, infatti, potrete acquistare il volume allo stand di Ehm Autoproduzioni (primo piano, stand E22) oppure contattare direttamente la pagina di The Pretender o di Ehm Autoproduzioni. Il volume conterrà oltre che i quattro racconti anche delle pagine extra con i concept e gli studi di Antonello Cosentino.

The Pretender – Huth

Testi: Bartolomeo Argentino

Matite e inchiostro: Antonello Cosentino

Colore: Francesco Montalbano

Un progetto targato Ehm Autoproduzioni.

Gli autori

Antonello Cosentino classe 1992, si diploma all'istituto scientifico Niccolò Palmeri della sua città, ma la sua passione lo conduce ad intraprendere gli studi presso la Scuola del Fumetto di Palermo. Alla fine del corso triennale insieme ad alcuni suoi colleghi fonda Ehm Autoproduzioni, piccola realtà di autoproduzioni in piedi ormai da circa due anni. Ehm è la piattaforma adatta per sperimentare ed entrare subito nel meccanismo di questo lavoro. All'attivo alcune pubblicazioni sul web per Ehm autoproduzioni e nel 2016 conosce Rossano Piccioni e Luca Blengino che gli offrono l'opportunità di collaborare ad un progetto per Edizioni Inkiostro, Cosplay Killer, che ha visto la luce nell'ultima Lucca Comics & Games.

Francesco Montalbano nato a Palermo, si diploma come disegnatore di architettura e arredamento presso l'Istituto Statale d'Arte di Sciacca, successivamente frequenta il corso di Graphic Design all'Accademia di Belle Arti di Palermo, dopo qualche anno abbandona quest'ultima per studiare alla Grafimated Cartoon, la Scuola del Fumetto di Palermo. Terminati gli studi fonda Ehm Autoproduzioni con un gruppo di compagni di classe della Grafimated Cartoon. Nel 2015 collabora insieme alla Grafimated per Mondadori Comics, colorando due episodi della collana Ken Parker Colori (Mine Town e Caccia sul mare).