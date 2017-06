Presentazione di Mercurio Loi a Milano

Comunicato stampa

Dopo la calda accoglienza riservata dai lettori al primo volume della nuova serie Bonelli, arriva in edicola e in fumetteria il secondo numero di Mercurio Loi di Alessandro Bilotta.

Siamo sempre nella Roma papale del XIX secolo, durante la prima notte di carnevale. E il Contrappasso è pronto ad agire per imporre la sua legge… toccherà a Mercurio Loi, “storico perdigiorno” armato di mantello, ingegno e bastone da passeggio a fermare il criminale e svelare il mistero che si cela dietro la sua maschera. In una storia che è anche riflessione sull’identità, l’amore, il desiderio di giustizia.

La Legge del Contrappasso, secondo episodio di Mercurio Loi in edicola dal 22 giugno, verrà presentato in anteprima dal suo creatore Alessandro Bilotta e dal disegnatore Giampiero Casertano, martedì 20 giugno alle ore 18.30 al Mondadori Megastore di Via Marghera 28 a Milano.

MERCURIO LOI

La Legge del Contrappasso

Soggetto: Alessandro Bilotta

Sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Giampiero Casertano

Copertina: Manuele Fior

Colori: Stefano Simeone