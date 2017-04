Presentazione “Immortali” di Simone Prisco al Napoli Comicon

Comunicato Stampa

Presentazione del graphic novel “Immortali” di Simone Prisco edito dalla Douglas Edizioni presso lo stand “In Form of Art” al Comicon 2017 di Napoli – Mostra D’Oltremare 28-29-30 aprile e 1 maggio

Sarà presentato presso lo stand della “In Form of Art”, durante la fiera del fumetto “Comicon” che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il graphic novel “Immortali” realizzato dall’artista Simone Prisco e pubblicato dalla Douglas Edizioni.

“Immortali” conclude la trilogia di graphic novel iniziata nel 2014 con “Vita” e proseguita con “Irene”.

Gli scorci di periferia racchiudono giornate passate alla scoperta delle ragazze, di corse in bici e vendette, ma soprattutto di amicizie adolescenziali portate avanti per tutta la vita. Gli anni novanta, le bmx e le risse giovanili lasciano poi il posto alla durezza della vita, agli impegni e alle problematiche, dal lavoro ai rapporti personali. Raccontando frammenti di vita quotidiana “Immortali” ricongiunge la vita dei quattro protagonisti con qualche anno in più e un velo di malinconia.

Da sempre affascinato dall’arte, Simone Prisco si dedica da giovanissimo allo studio della tradizione pittorica, del disegno e dell’incisione. Terminati gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli inizia subito la collaborazione con diverse menti creative del panorama partenopeo, partecipando, tra l’altro,alla realizzazione del cortometraggio “Honda: The dreams come true” come capo disegnatore. Dal 2009 entra nel mondo del fumetto realizzando, come colorista, diverse storie a fumetti per il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e per Nutribimbo, edito dalla casa editrice Idelson Gnocchi.

Dal 2010 inizia la collaborazione con la scuola d’arte In Form of Art come docente del corso di pittura digitale. Nello stesso anno lavora alla colorazione della graphic novel “La scelta” per la casa editrice Douglas Edizioni.

Dal 2014 debutta a Lucca Comics & Games con “Vita”, la sua prima opera autoriale. Al Comicon 2016 presenta “Irene”, sempre edito dalla Douglas Edizioni e viene selezionato come artista per la mostra “Futuro anteriore”, nonché finalista al Premio Spaccanapoli 2016 come miglior produzione dell’anno.

La casa editrice DOUGLAS EDIZIONI nasce nel 2014 ad opera di Marco Chiuchiarelli, pittore e fondatore della Scuola d’arte IN FORM OF ART di Napoli. La giovane realtà editoriale della DOUGLAS, che ha esordito al LUCCA COMICS & GAMES 2014, risulta essere la spontanea conseguenza dell’operato della IN FORM OF ART, dedita a formare artisticamente i suoi allievi non solo nel campo della pittura ma anche in quello del fumetto attraverso un intenso lavoro da “Bottega”.

La strada che la DOUGLAS vuole percorrere è quella della libertà autoriale, nel senso di lasciare totale libertà esecutiva e concettuale agli autori al fine di esprimere al meglio le proprie capacità artistiche e farsi conoscere dal pubblico in modo autentico!