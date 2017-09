Prenzy immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata è Prenzy con la sua illustrazione “Shadows Of The Afterworld“. Buona Visione.

Shadows Of The Afterworld

PRENZY Francesco Chiappara Classe ’89, nato e cresciuto a Palermo. Fumettista dall’età di 15 anni, inizia la sua carriera realizzando un episodio a fumetti sul film DreamWorks Animation “The Croods”. Lavora per il mercato Americano, tra piccole produzioni e progetti indipendenti con artisti di tutto il mondo. Inoltre è attivo da sempre nella realizzazione di flyer, dischi e grafiche per gruppi della scena punk hardcore. Nell’estate 2013 forma insieme a Giulio Rincione e Lucio Passalacqua il collettivo Pee Show, con il quale realizza nel 2015 il suo primo libro “666, il male dentro” edito da Shockdom. Nel 2016 prende il via il suo web comic “Tutti Pazzi” da lui interamente curato e inoltre inizia a disegnare “Noumeno”, la serie creata da Lucio Staiano e disegnata in precedenza da Giulio Rincione. ultimamente sta lavorando su Battaglia, il personaggio creato da Roberto Recchioni e Leomacs. A settembre 2017 uscirà #like4like graphic novel da lui interamente disegnata su testi di Marco Rincione.