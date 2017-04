Powerless: la comedy con Vanessa Hudgens verso la cancellazione

Il network NBC ha rimosso la comedy Powerless, con protagonista l’attrice Vanessa Hudgens, dal proprio palinsesto del giovedì sostituendo la serie con Superstore.

La serie aveva avuto, fin dal suo debutto avvenuto lo scorso 2 febbraio, ascolti non eccelsi che erano via via calati sempre più nelle settimane successive, arrivando la scorsa settimana a toccare la cifra di appena 2.1 milioni di spettatori con un rating dello 0.6. Della prima stagione sono stati trasmessi 11 episodi dei 13 realizzati.

Al momento non è stata comunicata dalla NBC una cancellazione ufficiale, ma a confermarlo indirettamente su twitter è stato il produttore esecutivo Patrick Schumacker con un messaggio rivolto ai fan nei quali si annunciava che il serial non sarebbe stato trasmesso questa settimana.