Powerless cancellato, rinnovo per Agents of S.H.I.E.L.D.

Il network NBC ha ufficialmente cancellato Powerless, la comedy con protagonista Vanessa Hudgens, dopo una sola stagione. La serie sui dipendenti delle Wayne Industries, che aveva debuttato con ascolti soft e non era mai riuscita a decollare, era stata recentemente eiminata dal palinsesto del giovedì sera.

La ABC ha invece deciso di rinnovare per una quinta stagione Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., dopo che per mesi si erano rincorse voci di una possibile cancellazione del serial. A quanto pare il rinnovo è arrivato perchè la serie viene considerata una piattaforma importante per il futuro lancio di altri progetti televisivi targati Marvel.