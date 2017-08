Post-It: Bjorn Giordano intervista Alessandro “Talexi” Taini

Bjorn Giordano, dopo le sue recensioni a fumetti, propone una serie di interviste disegnate, delle interviste condotte su virtuali post-it per uno scambio rapido, diretto e franco. Primo ospite Alessandro Taini, in arte Talexi, tra fumetto, illustrazione e videogiochi.

Alessandro Taini – Biografia

Alessandro Taini, in arte Talexi, è nato a Genova dove ha anche studiato illustrazione e pubblicità. Dopo una breve esperienza a Milano come illustratore si trasferisce a Londra dove ha lavorato come concept artist e graphic designer. Nel 2003 entra nel team Ninja TheoryNinja Theory nel 2003 , dove ha lavorato come senior concept artist per Heavenly Sword . Dal 2007 lavora come Art Director di Enslaved e DMC.

Riferimenti:

Talexi’s World (blog ufficiale): alessandrotaini.blogspot.it

Alessandro Taini (sito ufficiale): www.alessandrotaini.com

Alessandro Taini (pagina Facebook): www.facebook.com/alessandro.talexi.taini

Bjorn Giordano (blog ufficiale): bjorngiordano.blogspot.it