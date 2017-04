PK: Il marchio di Moldrock, 1^ parte (Artibani, Pastrovicchio)

Il tiranno Moldrock è tornato, come già anticipava l’ultima tavola di Il raggio nero, ed è pronto a ottenere ciò che più brama: la sua vendetta nei confronti di Everett Ducklair, che l’aveva imprigionato molti anni prima, e tornare sul suo pianeta natale, Corona.

Se da una parte questo incipit promette per i prossimi episodi di reintrodurre il personaggio di Ducklair nella serie e di far quindi luce sul suo destino dopo il finale di PK2, dall’altro non presenta per ora nulla di nuovo: un progetto coeso come quello imbastito da Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio richiede di mantenere unite le fila narrative, quindi un primo episodio in cui “si fa il punto” risulta quasi fisiologico. Sembra però un po’ incoerente che Moldrock cerchi ancora, come prima soluzione per i suoi scopi, di utilizzare Pikappa quale suo ambasciatore, visto che ricalca quanto già accaduto nella precedente avventura in cui il villain compariva.

A parte queste sbavature resta una prima parte con molta azione e adrenalina, dialoghi veloci e l’utilizzo di un gruppo di comprimari interessante da vedere in azione; anche i disegni di Pastrovicchio aiutano in tal senso, con una griglia più volte sconvolta, vignette ariose e scene d’azione molto cariche, che non trascurano inflessioni disneyane come nelle espressioni di alcuni personaggi e nella pulizia del tratto.

Abbiamo parlato di:

Topolino #3205 – PK: Il marchio di Moldrock, prima parte

Francesco Artibani, Lorenzo Pastrovicchio, Max Monteduro

Panini Comics, 26 aprile 2017

164 pagine, brossurato, colore – 2,50 €

ISSN: 977112061100163205