PK: Il marchio di Moldrock, 2^ parte (Artibani, Pastrovicchio)

Dopo una prima puntata ricca di azione, Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio iniziano a sviluppare la trama della nuova saga di PKNE, che ruota intorno al desiderio di Moldrock di ottenere vendetta nei confronti di Everett Ducklair, tornato sul pianeta Corona nel finale di PK2.

Da questo elemento cardine i due autori si muovono costruendo una storia dal ritmo incessante che, alternando momenti di riflessione ad altri di pura azione, pone Paperinik di fronte a sfide sempre più ardite. Le soluzioni sono in linea con l’atmosfera introdotta sin da PKNA: la ricerca di una collaborazione esterna e la costruzione di un’alleanza con un avversario, che porta a una situazione dove gli eroi sono costretti a scendere a compromessi per salvare il mondo. Lo stratagemma risulta abbastanza classico sia per la saga pikappica sia che per il genere supereroistico, senza ormai stupire più di tanto il lettore.

A lasciare perplessi è, però, il veloce precipitare degli eventi, che non sembra sostenuto da alcuna logica se non dall’impazienza, peraltro mai esplicitamente mostrata, di Moldrock. Ottima, per contro, la caratterizzazione di Solomon, vero mattatore dell’episodio, che porta l’attenzione sul confronto tra intelligenze umana e artificiale.

Ben poco da aggiungere, infine, sui disegni di Pastrovicchio rispetto a quanto già fatto rilevare per la prima puntata, che continuano a risultare spettacolari e con diverse splash-pages.

Abbiamo parlato di:

Topolino #3206 – PK: Il marchio di Moldrock, seconda parte

Francesco Artibani, Lorenzo Pastrovicchio, Max Monteduro

Panini Comics, 3 maggio 2017

164 pagine, brossurato, colore – 2,50 €

ISSN: 977112061100173206